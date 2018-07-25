Власти определили источник птичьего гриппа в Пензенской области

Ранее сообщалось, что в июне вирус птичьего гриппа был выявлен на птицеводческих площадках ГК «Дамате» и агрохолдинга "Черкизово" , а также на частных подворьях в Колышлейском и Лопатинском районах.

"Вирус гриппа птиц был занесен на территорию Пензенской области с поголовьем кур, закупленных частным предпринимателем в Липецкой области. Был введен карантин, проведены специальные мероприятия, локализованы очаги заболевания", — отмечается в сообщении.

По информации управления ветеринарии Пензенской области, за ввоз птицы без документов предприниматель была оштрафована на 3500 рублей.