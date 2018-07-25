Власти определили источник птичьего гриппа в Пензенской области 

ПЕНЗА, 25 июля. /ТАСС/. Вирус птичьего гриппа был занесен в Пензенскую область вместе с поголовьем кур, которое было закуплено предпринимателем в Липецкой области. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области.
Ранее сообщалось, что в июне вирус птичьего гриппа был выявлен на птицеводческих площадках ГК «Дамате» и агрохолдинга "Черкизово", а также на частных подворьях в Колышлейском и Лопатинском районах.
"Вирус гриппа птиц был занесен на территорию Пензенской области с поголовьем кур, закупленных частным предпринимателем в Липецкой области. Был введен карантин, проведены специальные мероприятия, локализованы очаги заболевания", — отмечается в сообщении.
По информации управления ветеринарии Пензенской области, за ввоз птицы без документов предприниматель была оштрафована на 3500 рублей.