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Челябинские пиарщики нестандартно отметят профессиональный праздник
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Челябинские пиарщики нестандартно отметят профессиональный праздник 

Хорошие новости 40 минут назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске маркетологи и пиарщики отметят профессиональный праздник в новом формате. 26 июля, в преддверии всероссийского Дня PR-специалиста, мастера этого ремесла соберутся на митапе в центре Svoboda2 и обсудят современные тенденции в индустрии. Митапом (от английского «meet up») называют встречу в неформальной обаствновке.
— Митап единомышленников пройдет в четверг, накануне Дня PR-специалиста, который в России отметят 28 июля, — говорит руководитель проекта «PR-дозор» Евгений Маклаков. — Мы решили, что профессиональный праздник — это отличный повод свободно поговорить о том, что происходит в индустрии, и сделать это нестандартно.
Профессионалы поделятся идеями и расскажут о проектах на пече-куче: серии коротких презентаций, в рамках которых спикер должен уложиться в семь минут и 20 слайдов. Также маркетологи и пиарщики устроят мозговой штурм, чтобы найти креативное решение для проблемного кейса, его подготовит брендинговое агентство «Ай Эм». А еще участники мероприятия коллективно прочитают «живую» книгу: в ее роли выступит человек, который поделится своей историей.
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