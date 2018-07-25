Челябинские пиарщики нестандартно отметят профессиональный праздник

Челябинске маркетологи и пиарщики отметят профессиональный праздник в новом формате. 26 июля, в преддверии всероссийского Дня PR-специалиста, мастера этого ремесла соберутся на митапе в центре Svoboda2 и обсудят современные тенденции в индустрии. Митапом (от английского «meet up») называют встречу в неформальной обаствновке.

— Митап единомышленников пройдет в четверг, накануне Дня PR-специалиста, который в России отметят 28 июля, — говорит руководитель проекта «PR-дозор» Евгений Маклаков. — Мы решили, что профессиональный праздник — это отличный повод свободно поговорить о том, что происходит в индустрии, и сделать это нестандартно.

Профессионалы поделятся идеями и расскажут о проектах на пече-куче: серии коротких презентаций, в рамках которых спикер должен уложиться в семь минут и 20 слайдов. Также маркетологи и пиарщики устроят мозговой штурм, чтобы найти креативное решение для проблемного кейса, его подготовит брендинговое агентство «Ай Эм». А еще участники мероприятия коллективно прочитают «живую» книгу: в ее роли выступит человек, который поделится своей историей.