Псевдообувщик получил на развитие бизнеса 300 тысяч из бюджета Саратова

Саратовский мошенник получил из бюджета Саратоваа грант в 300 тысяч рублей на развитие бизнеса по починке обуви и потратил деньги на личные нужды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Суд установил, что в ноябре 2013 года 33-летний мужчина подал заявление на получение гранта из муниципального бюджета. Деньги предназначались якобы на развитие бизнеса по ремонту обуви. Мошенник предоставил в администрацию Саратова документы, необходимые для получения гранта, но содержащие недостоверные сведения: товарный чек о приобретении за счет собственных средств товаров на сумму 20 тысяч рублей, договор аренды торгового киоска, расписку об оплате аренды в размере 30 тысяч рублей и бизнес-план. В конце 2013 года он стал победителем конкурса и получил грант на создание собственного бизнеса в размере 300 тысяч рублей, но не намеревался заниматься деловой деятельностью.

«Незаконно получив вышеуказанные денежные средства, мужчина распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, полное возмещения вреда, назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года», — проинформировала прокуратура.