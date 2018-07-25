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«Сбербанк Страхование» запускает пилотный проект маркетплейса по автострахованию в августе
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«Сбербанк Страхование» запускает пилотный проект маркетплейса по автострахованию в августе 

Банки.ру 42 минуты назад
Об этом сообщил и.о. генерального директора компании Анатолий Попов.
«С августа планируем запустить автострахование, но не свое, — отметил Попов. — В ОСАГО компания идти сейчас не может. Если «Сбербанк Страхование» получит лицензию на ОСАГО, я мысленным взором вижу очереди за ним в токсичных регионах. На это мы не пойдем. А каско без ОСАГО продаваться хорошо не будет. Поэтому мы решили запустить автострахование по принципу маркетплейса».
В частности, компании будут продаваться полисы «АльфаСтрахования»,
«Ингосстраха», «РЕСО-Гарантия», ВСК. Будет две разновидности обслуживания. Первая по примеру «Сбербанк Премьер» — полноценное каско, вторая — усеченное каско в виде коробочного продукта без осмотра. Премиальным клиентам будут предлагать каско с ОСАГО другой страховой компании.
«Чем мы отличаемся от агрегаторов — они дают предварительную котировку, а потом отправляют к страховщику, где может быть другая цена, — пояснил Попов. — Сбербанк так работать не может — у нас клиент получает окончательную котировку. Она может быть изменена только по результатом осмотра».
«Только практика покажет, насколько клиент готов покупать автострахование в банке, а не у агента, — отметил Попов, заявив, что в следующем году автострахование может повиться и в «Сбербанк Онлайн».
Маркетплейс будет доступен только клиентам Сбербанка.
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