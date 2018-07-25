Николай Симонов: «У нас есть все»

К концу года оптовый товарооборот в Новосибирской области превысит триллион рублей, а по объему торговых площадей на душу населения регион является одним из лидеров в России . Какая она — торговля нашей области, если посмотреть на нее глобально? Рассказывает Николай Симонов , врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

— Николай Николаевич, все познается в сравнении. Как Новосибирская область выглядит на фоне других субъектов Российской Федерации?

— В Сибирском федеральном округе Новосибирская область является лидером по оптовому товарообороту. Это самый главный показатель. Причем мы на голову выше Красноярского края , который следует в этом сегменте за нами. К концу года мы уже во второй раз превысим триллионный объем. В розничном товарообороте мы лишь чуть-чуть уступаем Красноярскому краю. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, и это хорошо, поскольку известно, что у соседей население больше, доходы выше.

Грешно жаловаться

— Правда ли, что на нашей территории присутствуют буквально все форматы торговли?

— Да, это так. Одних только сетевых структур более ста. Есть практически все федеральные сети: «Магнит» , «Лента», «Ярче!», «Ашан» и прочие. Региональная сеть тоже очень разнообразна: «Холидей», «Гигант», «Продсиб» и другие. То же касается непродовольственной группы. Развиты несетевая торговля, рынки, ярмарки, стационарная и нестационарная сеть, социальная торговля. Грешно жаловаться и на ассортимент. У нас как в том анекдоте: есть все. Ну а если этого нет, но есть потребность, я всегда говорю, что завтра это будет. Гипермаркеты, супермаркеты, «магазины у дома», эксклюзивная торговля с элементами кухни… Куда пойти и где приобрести — это все есть как для высокодоходного населения, так и для социальных слоев.

— Какие регионы осуществляют оптовые поставки в Новосибирскую область?

Китай, Монголия, — Все! Мы торгуем со всей Россией и даже за ее пределами. Вот исторический пример: барахолка. Да, теневое, но огромное, даже не только российское, оптовое торговое звено. Там были Турция Узбекистан . Товары везли отовсюду, чтобы затем распространить в Сибирском федеральном округе и за его пределами. Там встречались покупатели и из европейской части страны. Барахолка приказала долго жить в том виде, в каком она прежде существовала. Теперь это более цивилизованная торговля, но потоки, которые проходили через нее, остались. Да, в меньших объемах, но там точно так же представлено все разнообразие продукции, и откуда ее только нет!

Омск, Другая точка — Хилокский рынок. Еще 25 лет назад были выстроены определенным образом и в первую очередь оптовые поставки товаров в Новосибирск из Узбекистана, Киргизии Казахстана , немного из Таджикистана . Все оттуда привозилось, а здесь распределялось по территории в первую очередь СФО и Дальнего Востока. С тех пор рынок живет по часам. С 6 до 11 часов утра — время покупателей из соседних регионов, которые приезжают и разбирают овощи и фрукты из фуры на три-четыре машины, которые развозят товар в Томск Кемерово и прочие города. С 10 до 14–15 часов идет мелкий опт Новосибирской области — то, что мы видим в киосках, на базарах. И есть чисто розничный рынок, где любой, кто туда пришел, может купить килограмм-два.

В Новосибирске крупный оптовый рынок автомобилей, в который входит множество различных центров по продаже машин — российских, японских, корейских, немецких… У нас оптовый рынок ГСМ, где наряду с основным продавцом, у которого есть также розница, существует 400 независимых операторов, которые продают топливо на своих заправках.

Не стоит забывать и о наших производителях, которые продают продукцию оптом на внутреннем и внешнем рынке. Возьмем крупнейшего производителя — «Сибиар». Его лакокрасочные изделия, муссы для волос, освежители воздуха, репелленты куда только не поставляются!

Местные производители приветствуются

— Как это все отражается на бюджете области?

— Вклад потребительского рынка во внутренний региональный продукт — от 17 до 19,5 процента, что чуть выше или равно тому, что дает промышленность. Иногда говорят, что, мол, дожили: промышленность приносит столько же, сколько торговля. Но дело в том, что жизнь поменялась совершенно. Сегодня рынок потребления очень богатый. Во-вторых, сфера потребительского рынка, торговли, общепита дает работу почти 350 тысячам людей. Поэтому ее вклад в экономику и социальную жизнь весомый.

— Какую поддержку торговле оказывает министерство?

— Я бы выделил два направления. Существует, хотя в последние пару лет в меньшей степени, теория, что сети не любят местных производителей товаров, не хотят с ними работать, выставляют кабальные условия. Глубоко уверен, что это некий штамп. Просто надо правильно организовывать работу, и у нас в Новосибирской области в этом есть определенные успехи. По ряду товаров местные производители присутствуют в сетях на 80–90 процентов: хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо, мясо птицы, свинина, молочная продукция, высокий процент мясных изделий, Да, есть на полках продукция из других регионов, но Новосибирск тем и отличался, что никогда не был закрытым городом. Когда ввели санкции, это было одним из наших преимуществ: к нам со всей страны приехали монопольные продукты, и этот первый период мы достаточно безболезненно пережили, а затем открылись и свои производства этой продукции. Открытость, умение работать с другими территориями — это плюс, в том числе для тех сельхозпроизводителей и переработчиков, которые поставляют свою продукцию за пределы региона.

И тем не менее мы из года в год работаем с поставщиками. Одна из форм — ярмарочное движение в области. Мы проводим 10–12 оптово-розничных ярмарок. Это продвижение продукции местных производителей на рынки. При этом, если ярмарка проходит в районах области, в сельской местности, там мы двигаем товары городские — ширпотреб, изделия легкой промышленности и так далее. Они находят своих покупателей не только в рознице, но также у оптовиков. И наоборот, на ярмарках в городах сельхозпредприятия предлагают свою продукцию горожанам.

Хорошо тем и другим

— Вы поддерживаете и социальные ярмарки?

— Да, в Новосибирске работают три социальные ярмарки. Две финансируются из городского бюджета, одна — из областного. Социальные ярмарки хороши не только тем, что там люди могут купить продукцию на 15–25 процентов дешевле, это еще и продвижение продукции сельхозпроизводителей. Порядка 70–80 малых предприятий нашей области — производители хлеба, молока, рыбной продукции, колбасных и других мясных изделий — имеют возможность ежедневно продавать определенный объем своей продукции. Они охотно идут туда, потому что это стабильный рынок сбыта. На этих трех ярмарках за год продается товаров примерно на миллиард рублей. Может быть, больше. Это здорово.

— Как, на ваш взгляд, чувствует себя потребительская кооперация? Считается, что без поддержки такая форма вряд ли сможет выжить.

— Да, с потребкооперацией как раз связано второе направление нашей поддержки, поскольку там есть свои сложности. Дело в том, что есть населенные пункты, в которых живут буквально несколько человек, несколько десятков человек. Там уже не только школы, ФАПа нет, но и предприятий торговли не осталось. Для того чтобы сохранить там торговое обслуживание, мы реализуем программу поддержки торговли. Ее больше знают как «11-й километр», потому что расходы предприятия по доставке товара дальше 11-го километра от районного центра частично компенсируются из бюджета Новосибирской области. Это делается по программным мероприятиям на конкурсной основе. Предприятия, которые подтверждают транспортные расходы по доставке товаров в населенный пункт, получают компенсацию. В прошлом году таким образом мы возместили затраты на 9 миллионов рублей предприятиям, которые обслуживают порядка 350 населенных пунктов. Эта работа для нас приоритетная.

За январь — май 2018 года в регионе оборот оптовой торговли составил 563,3 миллиарда рублей, розничной — 193,7 миллиарда.

ЦИФРА

264 тыс. Более 264 000 человек работает на региональном потребительском рынке, ежедневно обеспечивая товарами и услугами около 2,6 миллиона жителей и гостей Новосибирской области.