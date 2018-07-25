В России необходимо принять закон о волонтерстве, считает Москалькова

"Такого документа нет, но его нужно разработать. Вообще, наверное, нужен закон о волонтерстве", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, есть ли в России закон, регулирующий деятельность несовершеннолетних волонтеров и руководителей таких групп.