Гендиректор Синьхуа встретился с руководителями агентств ДПА и ЕПА

Франкфурт, 25 июля / Синьхуа / — Генеральный директор информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао 23 и 24 июля во Франкфурте встретился с гендиректором агентства Дойче Прессе-Агентур /ДПА/ Петером Кропшем и гендиректором Европейского пресс-фотоагентства /ЕПА/ Йоргом Ширенбеком. Они обменялись мнениями по углублению сотрудничества в области инноваций в освещении событий, работе с экономической информацией и фотоматериалами.

В беседе с Петером Кропшем Цай Минчжао рассказал о развитии в Синьхуа смешанных медиа, инновациях в работе с новыми медиа, новостями и экономической информацией. По его словам, глобальные СМИ переживают радикальную трансформацию, связанную с развитием Интернета, поэтому как содержание публикаций, так и формат должны соответствовать потребностям новых медиа. Он отметил, что Синьхуа становится глобальным информационным агентством полного медийного спектра и готово углублять сотрудничество с ДПА в рамках конкретных проектов.

Питер Кропш высоко оценил достигнутые Синьхуа результаты, выразив готовность укреплять сотрудничество с Синьхуа в инновационных подходах к репортерской работе, также он заинтересован во взаимодействии в сфере экономической информации в рамках инициативы «Пояс и путь».

В беседе с Йоргом Ширенбеком, Цай Минчжао отметил, что мир с каждым днем становится все более взаимосвязанным. Синьхуа готово прилагать совместные с международными СМИ усилия, чтобы наилучшим образом распространять информацию, помочь миру познакомиться с реальным Китаем . Цай Минчжао надеется, что стороны смогут углубить сотрудничество в новых медиа и других сферах.

Йорг Ширенбек заявил, что Синьхуа уже стало одним из ведущих международных СМИ. Для совершения прорыва в структуре современного международного рынка фотографии ЕПА нуждается во взаимодействии с Синьхуа. Сотрудничество ЕПА и Синьхуа уже стало важной частью информационного обмена между Европой и Китаем. —0—