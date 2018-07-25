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Жители Пыть-Яха пикетируют администрацию из-за махинаций с жильем
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Жители Пыть-Яха пикетируют администрацию из-за махинаций с жильем 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пыть-Яхе очередники на получение жилья провели у здания администрации одиночные пикеты. Люди, которые уже много лет ждут предоставления муниципальных квартир, возмущены тем, что ряд сотрудников администрации города получили служебное жилье, не являясь при этом малоимущими, не состояли на учете, как нуждающиеся в жилом помещении.
По словам протестующих, чиновники имели в Пыть-Яхе собственные квартиры, которые были проданы. Таким образом, уверяют очередники, представители власти специально ухудшили свои жилищные условия, что, согласно городскому нормативному акту, дало им право получить жилье от муниципалитета.
В подтверждение своих слов протестующие ссылаются на результаты прокурорской проверки (имеются в распоряжении «ФедералПресс»), выявившей несоответствие муниципального акта о порядке управления и распоряжения жилищным фондом федеральному законодательству. Как указывают в надзорном ведомстве, по этой причине на территории города Пыть-Ях сложилась пагубная практика использования должностного положения высокопоставленными должностными лицами в целях решения своих жилищных вопросов.
Стоит отметить, что в Пыть-Яхе давно уже складываются протестные настроения. Так, люди уже много лет жалуются на отсутствие чистой питьевой воды. Недавно горожане даже собирались подписи под письмом в адрес полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Коричневую, воняющую жидкость, которая течет из городских кранов, нельзя не только пить, ею нельзя мыться, нельзя в ней стирать, нельзя приготавливать еду», — написали жители Пыть-Яха.
Авторы послания напоминают, что еще в 2013 году жительница Пыть-Яха Оксана Ремезова обратилась к Путину с просьбой решить этот вопрос. Проблема была взята под личный контроль президента. Тогда же чиновники гарантировали, что к 2018 году город получит чистую воду. Но за прошедшие пять лет, уверяют инициаторы обращения, по факту ничего не было сделано для решения этого вопроса.
«До сих пор не утвержден даже проект по обеспечению водой, а деньги, дважды выделенные для временного решения вопроса, были разграблены. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Чиновники, используя интересы горожан в своих личных целях пополнили свои карманы, а воды как не было, так и нет», — пишут пыть-яхцы.
Горожане надеются, что вопрос обеспечения Пыть-Яха чистой водой будет обсуждаться в ходе визита полпреда в Югру, который планируется в ближайшее время.
Напомним, 29 июня должность главы Пыть-Яха покинул Олег Ковалевский. Исполняющим обязанности мэра стал Александр Морозов.
Фото: Людмила Осьминкина
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