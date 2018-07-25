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Состояние Вадского озера заставляет экологов бить тревогу
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Состояние Вадского озера заставляет экологов бить тревогу 

Нижегородская правда 38 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Оксаны СнегиревойСостояние Вадского озера заставляет экологов бить тревогуВадское озеро известно не только в Нижегородской области, но и далеко за её пределами. Это уникальный карстовый водоём с подземными источниками и пещерами. По мнению учёных, подобных пещер в пресноводных озёрах на нашей планете всего три — в Бельгии, во Франции и в российском селе Вад. Вот только состояние нашего озера заставляет экологов бить тревогу.
Цветёт и пахнет
Знаменитое озеро видно издалека — окружённое зелёными деревьями, оно живописно раскинулось до горизонта. Однако когда подъезжаешь ближе, очарование рассеивается. Озеро не просто цветёт, но и издаёт очень неприятный запах. Местные здесь уже не купаются — боятся подхватить заразу. Заросшие топкие берега действительно не располагают к отдыху.
— Многие сливают в реку содержимое своих туалетов, — признаётся первый же встреченный житель.
А ведь совсем недавно водоёму был присвоен статус памятника природы. Вадское озеро необычно по происхождению. Оно образовалось в результате слияния нескольких карстовых провалов. Годами подземные воды растворяли горные породы, образуя котлованы и воронки, а река Вадок, протекающая среди карстовых пустот, создавала подземные туннели. Карстовые полости, связанные между собой подземными протоками, заполнились водой -— так и возникло озеро Вадское.
Гипотезу о взаимосвязи пустот подтверждает и тот факт, что при запруживании стока из озера Вад одновременно поднимается уровень воды в соседних, более мелких карстовых водоёмах. Благодаря мощным подводным течениям вода здесь не замерзает даже зимой. В тёплые зимы водоём служит приютом для лебедей, которые благополучно доживают здесь до весны.
Уникальное озеро было взято под охрану в качестве памятника природы областного значения ещё в 1965 году решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов. А в 2006-м областное правительство включило его в перечень природных объектов и территорий Нижегородской области, относящихся к природно-заповедному фонду. В 2010-м водоём получил паспорт регионального памятника природы.
Так почему же это заповедное озеро оказалось на грани гибели?
Мутная история
По мнению специалистов из областного министерства экологии и природных ресурсов, во всём виноват человек.
— Основная причина деградации озера — хозяйственная деятельность жителей села Вад, — подчеркнули в минэкологии. — Из-за большого количества загрязняющих веществ, поступающих с хозяйственно-бытовыми стоками с подворий, а также сельскохозяйственных стоков озеро заиливается, утрачивает свои природоохранные и рекреационные качества, ухудшается качество воды.
Министерство экологии области рекомендовало администрации Вадского района провести мероприятия по устранению причин, вызвавших возникновение загрязнения, засорения и истощения озера.
Мы связались с главным специалистом по экологии и природопользованию администрации Вадского района Ниной Кулевой.
— Главная беда Вадского озера в том, что оно мелководное — полтора метра в среднем, и только в месте впадения подземной реки достигает 15-20 метров, — вздыхает Нина Валериановна. — Летом оно зарастает и сильно цветёт. Так было всегда. Но самое главное — по всей его акватории плотная застройка, которая появилась задолго до введения понятий о водоохранной зоне, века с восемнадцатого. Многие действительно сливают в реку содержимое своих туалетов — договоры на откачку стоков и водонепроницаемые выгреба есть не у всех. У нас было несколько совещаний на эту тему, решили проводить обход с комиссией, чтобы установить, у кого в озеро текут нечистоты. Ведь договоры на откачку сточных вод не такие уж дорогие, но их заключают только жители новых или реконструированных домов.
Друг познаётся в воде
В качестве кардинального решения проблемы предлагались разные меры, в том числе повысить уровень воды в озере, но тогда многие дома подтопит.
Другой вариант — создание водоохранной зоны, что предполагает переселение жителей и снос всех хозяйственных построек с берегов водоёма. По мнению руководителя региональной общественной экологической организации «Дронт» Асхата Каюмова, только это может по-настоящему исправить ситуацию.
— Пока в воду поступают стоки из выгребных ям, бань и с огородов, проблему полностью не решить даже при очень больших финансовых вложениях, — уверен Каюмов. — Так что средства нужны именно на перенос с берегов Вадского озера всех строений — и жилых, и хозяйственных.
Однако проект этот долгосрочный и дорогостоящий.
Как ни парадоксально, очистить озеро мешает и его статус памятника природы. Чистка дна возможна только на отдельных участках, сами работы, как и расчистка берегов от тростника, разрешены регламентом только с 1 августа. Но вода цветёт уже сейчас.
В Вадском районе надеются, что озеро попадёт в федеральную программу, что, как минимум, позволит получить средства на реконструкцию водослива. Есть ли шанс у нижегородского озера получить помощь из центра? Запрос по этому поводу мы отправляем в министерство экологии и природных ресурсов России.
А пока Вадское озеро спасает себя само, промываясь за счёт глубинных течений. Остается надеяться, что и люди, от которых зависит его судьба, тоже сделают всё, что в их силах.
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