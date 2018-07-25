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В ЛДПР предложили сменить анкету при приеме на работу с доступом к гостайне
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В ЛДПР предложили сменить анкету при приеме на работу с доступом к гостайне 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить вопросы исторического и общественно-политического характера в анкету при приеме на работу с доступом к государственной тайне.
Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.
"В ЦНИИмаш измена. У нас есть предложение, как в будущем минимизировать подобные ЧП. Нужно включать в анкету при приеме на работу вопросы исторического и общественно-политического характера. Например, спросить, на чьей стороне человек был во время путча 1991 года. Если на стороне Ельцина — значит, он, скорее всего, против государства и может быть связан с западными структурами, есть риск, что он может склониться к шпионажу в пользу другого государства", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Конечно, никакого «волчьего билета», человек может работать и строить карьеру в коммерческих структурах, любых других организациях, но не на секретном заводе или НИИ", — добавил он.
Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, внутренняя проверка в ЦНИИмаше «будет иметь закрытый характер», во время которой «будут решаться комплексные вопросы по режиму секретности, охране и антитеррору». Он также добавил, что проверка пройдет в течение недели, а «к следующему понедельнику должны быть предоставлены результаты». По окончании работы комиссии будут сделаны соответствующие выводы, о которых доложат руководству Роскосмоса.
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