В ЛДПР предложили сменить анкету при приеме на работу с доступом к гостайне

Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева , обвиняемого в государственной измене.

"В ЦНИИмаш измена. У нас есть предложение, как в будущем минимизировать подобные ЧП. Нужно включать в анкету при приеме на работу вопросы исторического и общественно-политического характера. Например, спросить, на чьей стороне человек был во время путча 1991 года. Если на стороне Ельцина — значит, он, скорее всего, против государства и может быть связан с западными структурами, есть риск, что он может склониться к шпионажу в пользу другого государства", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Конечно, никакого «волчьего билета», человек может работать и строить карьеру в коммерческих структурах, любых других организациях, но не на секретном заводе или НИИ", — добавил он.