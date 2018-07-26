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Банк России выявляет страховщиков застройщиков с недостатком резервов
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Банк России выявляет страховщиков застройщиков с недостатком резервов 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Банк России проводит надзорные работы по выявлению страховщиков застройщиков с недостатком резервов, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.
Как сообщают «РИА Новости», он заметил, что некоторым страховым компаниям могут понадобиться дополнительные вливания капитала, чтобы «досоздать» резервы.
В июле Центробанк разместил на сайте информационное письмо, сообщая о необходимости формирования страховщиком резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) в размере страховой суммы по договорам страхования гражданской ответственности застройщика, которая возникает с даты опубликования сведений о банкротстве застройщика. В документе говорилось, что после формирования и закрытия реестра требований кредиторов корректировка размера РЗНУ осуществляется страховщиком на основании выписок из реестра требований кредиторов.
В то же время Центробанк допускает корректировку размера РЗНУ и при обращении участника строительства к страховщику для получения страховой выплаты в размере требований, содержащихся в выписке из реестра требований кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений.
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