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«РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда
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«РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда 

РЖД-Партнер 49 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Стороны договорились совместно развивать, в частности, рынок перевозок товаров обычной торговли, логистических услуг для розничной трансграничной электронной торговли, услуг по экспресс-доставке грузов в сообщении Китай — Россия — Европа. В качестве операторов, отвечающих за реализацию конкретных проектов в рамках меморандума, «Китайские железные дороги» назначили компанию «China Railway Express», а "Российские железные дороги" — АО «РЖД-Логистика» с использованием сервисов АО «Федеральная пассажирская компания».
Первый груз, отправленный во исполнение этого Меморандума, уехал 21 июля в 18:00 мск со станции Пекин-пассажирский и должен прибыть на Ярославский вокзал в Москве 27 июля в 18:30. Товары электронной торговли (светодиодные лампы и канцтовары) транспортируются в почтово-багажном вагоне в составе пассажирского поезда. Таким образом, груз будет доставлен железнодорожным транспортом из Пекина в Москву всего за 6 суток.
«Мы провели серьезную работу, чтобы максимально быстро реализовать на деле те договоренности, которые были зафиксированы на бумаге. Доставка была организована нашим специализированным подразделением «РЖД Экспресс» при активной поддержке «Федеральной пассажирской компании» и Федеральной таможенной службы. Это первая отправка по Меморандуму, и уже в этом году они могут стать регулярными. В 2017 году мы организовали 44% всего российского транзита из Китая, постоянно анализируем растущие потребности российских и китайских компаний в логистический продуктах и уверены в перспективности нового сервиса», — прокомментировал отправку генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.
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