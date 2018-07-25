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По просьбе жителей вандальные надписи устранили с фасада дома в Войковском
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По просьбе жителей вандальные надписи устранили с фасада дома в Войковском 

Управа района Войковский 50 минут назад
Фото: Управа района Войковский
На фасаде жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских ликвидировали вандальные надписи. Работы провели после обращения жителей на портал «Наш город». Как уточнялось в сообщении, надписи появились на стенах дома 22, корпус 2 по данной улице.
«Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Войковский» выполнены работы по ликвидации вандальных надписей на фасаде жилого дома. В настоящее время на фасаде дома несанкционированных объявлений, надписей и рисунков не выявлено», — говорится в официальном ответе за подписью главы управы района Ларисы Осиповой.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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