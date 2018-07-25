Ещё
Участники «Активного гражданина» проголосовали за возможность оставить на сайте поликлиники отзыв о враче
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники «Активного гражданина» проголосовали за возможность оставить на сайте поликлиники отзыв о враче 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Завершилось голосование «Информация о врачах на сайтах поликлиник», сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».
«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «Информация о врачах на сайтах поликлиник». Всего по этому вопросу проголосовали 203 тыс. 405 человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что сайты городских поликлиник переходят на единый дизайн. В рамках обновления предлагается расширить раздел «О врачах». Сейчас там можно узнать только фамилию, имя, отчество врача, название специальности и время приема. Какие сведения необходимо добавить, выбрали участники проекта «Активный гражданин».
«20,73% участников голосования посчитали важным дополнить раздел отзывами пациентов. Этот вариант ответа чаще выбирали женщины, а также участники проекта, у которых есть дети. Чуть меньше — 20,28% «активных граждан» — высказались за то, чтобы в личном профиле врача отображался стаж его работы. 19,43% проголосовали за публикацию фотографии специалиста. За появление такой опции чаще высказывались мужчины, а также «активные граждане» до 34 лет. На четвертом месте — информация об образовании и научные звания. Этот вариант выбрали 17,9% «активных граждан». В таких сведениях оказались заинтересованы участники старше 35 лет», — указано в сообщении.
Уточняется, что остальные варианты набрали меньше 10% голосов. В том числе около 7% выбрали данные о курсах повышения квалификации, почти 6% — должность в поликлинике, более 4% — различные грамоты и награды. 2,43% участников голосования посчитали, что на этот вопрос должны отвечать специалисты. 1,74% затруднились ответить. 1 тыс. 625 человек (0,35%) предложили свои варианты ответа: чаще всего москвичи предлагали дополнить раздел всей указанной информацией, а также номером кабинета врача в поликлинике.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам Движение в районе Спиридоньевского пер. ограничили по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей Росздравнадзор проверит московскую клинику после смерти пациентки во время операции по интимной пластике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом159
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина216
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение