Участники «Активного гражданина» проголосовали за возможность оставить на сайте поликлиники отзыв о враче

Завершилось голосование «Информация о врачах на сайтах поликлиник», сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «Информация о врачах на сайтах поликлиник». Всего по этому вопросу проголосовали 203 тыс. 405 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сайты городских поликлиник переходят на единый дизайн. В рамках обновления предлагается расширить раздел «О врачах». Сейчас там можно узнать только фамилию, имя, отчество врача, название специальности и время приема. Какие сведения необходимо добавить, выбрали участники проекта «Активный гражданин».

«20,73% участников голосования посчитали важным дополнить раздел отзывами пациентов. Этот вариант ответа чаще выбирали женщины, а также участники проекта, у которых есть дети. Чуть меньше — 20,28% «активных граждан» — высказались за то, чтобы в личном профиле врача отображался стаж его работы. 19,43% проголосовали за публикацию фотографии специалиста. За появление такой опции чаще высказывались мужчины, а также «активные граждане» до 34 лет. На четвертом месте — информация об образовании и научные звания. Этот вариант выбрали 17,9% «активных граждан». В таких сведениях оказались заинтересованы участники старше 35 лет», — указано в сообщении.

Уточняется, что остальные варианты набрали меньше 10% голосов. В том числе около 7% выбрали данные о курсах повышения квалификации, почти 6% — должность в поликлинике, более 4% — различные грамоты и награды. 2,43% участников голосования посчитали, что на этот вопрос должны отвечать специалисты. 1,74% затруднились ответить. 1 тыс. 625 человек (0,35%) предложили свои варианты ответа: чаще всего москвичи предлагали дополнить раздел всей указанной информацией, а также номером кабинета врача в поликлинике.