Приморские законодатели предложили методы борьбы с нерадивыми владельцами сельхозземель

Они составили обращение в адрес Госдумы

Проблема ненадлежащего использования земель сельхозназначения и вовлечения пустующих участков в производственный оборот стала поводом для обращения приморских законодателей к федеральным коллегам. Об этом передает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Необходимость корректировки федерального законодательства, регулирующего отношения в области оборота сельскохозяйственных земель, обсудили в ходе очередной сессии депутаты Законодательного собрания Приморского края. Парламентарии приняли в адрес Государственной Думы РФ обращение, в котором акцентировали внимание её председателя Вячеслава Володина на большом количестве сельхозземель, не использующихся собственниками и арендаторами по назначению, и предложили меры, призванные стимулировать нерадивых владельцев к их обработке. Кроме того, приморские законодатели поддержали инициативу Тюменской областной Думы, которая также направлена на возвращение в сельскохозяйственный оборот простаивающих участков путем совершенствования механизма их изъятия.

«К нам достаточно часто обращаются из муниципалитетов с жалобами на то, как много в настоящее время пустует земель сельскохозяйственного назначения, — пояснил причины внимания депутатов к проблеме председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов . — В последнее время в крае наблюдается тенденция вовлечения этих участков в оборот, и все же доля не обрабатывающихся сельскохозяйственных площадей остается высокой. По итогам прошлого года она составила более трети от общего количества сельхозземель».

В настоящее время в земельном законодательстве предусмотрены меры, которые должны мотивировать собственников к ответственному землепользованию. В частности, в нем установлена процедура изъятия участков и прекращения прав на них в случае ненадлежащего обращения с сельхозугодьями. Однако, как отмечают в своем обращении депутаты краевого парламента, чтобы этот правовой механизм работал более эффективно, в действующую нормативную базу необходимо внести комплексные изменения.

Так, предложения, направленные Законодательным cобранием края в Государственную Думу, касаются интервала проверок, которые проводятся уполномоченными органами в рамках государственного земельного надзора для выявления сельхозугодий, не использующихся по назначению. Сегодняшняя их периодичность — раз в три года — не позволяет обеспечивать своевременное обнаружение, пресечение и устранение нарушений земельного законодательства. Поэтому предлагается уменьшить промежуток между проверками до одного года, а также предусмотреть возможность проведения внеплановых инспекций без согласования с органами прокуратуры

Другая проблема, на которую обратили внимание депутаты, связана с отсутствием полных и достоверных сведении о соответствии земель сельхозназначения их реальному состоянию. Масштабная инвентаризация участков проводилась в девяностых годах прошлого столетия и впоследствии, как показывает практика, эта информация не актуализировалась. Налаживанию должной системы контроля, говорится в обращении, будет способствовать законодательное закрепление за органами государственной власти и местного самоуправления обязанности по проведению инвентаризации земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и ответственности за ее неисполнение.

Кроме того, приморские законодатели считают нужным принять решение о сокращении с трех до двух лет срока, по истечении которого не использующийся участок из земель сельхозназначения может быть в судебном порядке изъят у собственника. При этом еще одной причиной для применения данной меры воздействия к недобросовестным землепользователям должен служить факт получения ими трех предписаний подряд об устранении выявленных нарушений.

На необходимость дополнительного правового регулирования вопросов, связанных с изъятием земельных участков сельхозназначения, указала в своем обращении к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и Тюменская областная Дума. Эта инициатива, призванная устранить несовершенства федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Земельного кодекса РФ , также была рассмотрена депутатами Законодательного cобрания Приморского края в ходе июльского заседания.

Приморские парламентарии согласились с предложениями тюменских коллег о том, что в действующее законодательство требуется внести изменения, прямо определяющие порядок поведения публичных торгов изъятых сельхозугодий и предусматривающие передачу таких участков в муниципальную или государственную собственность на безвозмездной основе в случае отсутствия на них покупателя. Также поддержанное обращение содержит инициативу о передаче полномочий по государственному земельному надзору в части использования сельхозземель по целевому назначению органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Это, по мнению Тюменской областной Думы, будет способствовать решению проблемы планирования возможных расходов регионального бюджета, возникающих при проведении процедуры изъятия участков сельскохозяйственного назначения.

«Длительное время не использовать по прямому назначению сельхозугодья, на мой взгляд, — сродни преступлению. Простой земли влечет за собой целый комплекс негативных последствий, в числе которых не только ее деградация, существенное снижение плодородия почв и сокращение аграрных площадей, но и уменьшение экономической отдачи от земельных ресурсов в целом. Кроме того, земельные участки, не участвующие в сельскохозяйственном производстве, являются источником возникновения значительных по площади пожаров. Поэтому надеюсь, что предложения, разработанные депутатским корпусом Законодательного cобрания края и Тюменской областной Думы, получат положительную оценку у наших коллег из Государственной Думы», — прокомментировал принятые решения Евгений Зотов.