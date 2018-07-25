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Главгосэкспертиза рассмотрела проект реконструкции установки на Михайловском ГОКе
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Главгосэкспертиза рассмотрела проект реконструкции установки на Михайловском ГОКе 

RUБЕЖ 50 минут назад
Фото: RUБЕЖ
В рамках реализации проекта проводится реконструкция опытно-промышленной установки производства компонентов, предусмотренной для изготовления гранэмитов И-30 и И-50. Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды. Комбинат расположен в городе Железногорске Курской области и входит в состав металлургического холдинга «Металлоинвест», ведущей горно-металлургической компании страны.
Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция опытно-промышленной установки, посредством которой в транспортных смесительно-зарядных машинах производится эмульсия порэмита — компонента, необходимого для изготовления гранэмитов И-30 и И-50. Среди объектов установки планируется реконструировать здание приготовления компонентов гранэмита, пункт отстоя транспортных смесительно-зарядных машин и хранилища штатных взрывчатых материалов и средств инициирования. В процессе реконструкции в здании приготовления компонентов гранэмита и в пункте отстоя ТСЗМ будет проведена замена части существующего и установка нового технологического и общецехового оборудования. Также будут построены навес для хранения брикетов и бытовое помещение для персонала, ограждение для хранилищ, две наблюдательные вышки и комплектное распределительное устройство.
В ходе проведения государственной экспертизы были приведены в соответствие требованиям нормативных технических документов решения, которые в случае их реализации могли привести к риску возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Планируется, что реализация проекта позволит увеличить производство эмульсии порэмита до 38000 тонн в год.
Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика — ПАО «Михайловский ГОК».
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