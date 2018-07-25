25 июля в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет итоговая пресс-конференция Председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова «Что оживит российскую экономику?»
В рамках пресс-конференции Председатель комитета расскажет:
— Каковы результаты работы в минувшей сессии и как можно оценить их эффект в перспективе?
— Как законодательные изменения влияют на развитие российского предпринимательства?
— Когда бизнесу станет выгодно вкладываться в российскую экономику?
— Какие законы могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы РФ?
Приглашаются СМИ!
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