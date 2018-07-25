Что оживит российскую экономику?

В рамках пресс-конференции Председатель комитета расскажет:

— Каковы результаты работы в минувшей сессии и как можно оценить их эффект в перспективе?

— Как законодательные изменения влияют на развитие российского предпринимательства?

— Когда бизнесу станет выгодно вкладываться в российскую экономику?

— Какие законы могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы РФ?

Приглашаются СМИ!

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