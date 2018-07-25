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Настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине совершил молебен в научном центре им. Кулакова
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Настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине совершил молебен в научном центре им. Кулакова 

Каховка 53 минуты назад
Фото: Каховка
В научный центр акушерства и гинекологии им. Кулакова была привезена икона Святителя Луки, с частицей мощей святого и 23 июля настоятелем храма Священномученика Ермогена в Зюзине там был совершен молебен.
Иерей Иоанн Омелянчук помолился о помощи в родах и о тех, кто готовится к операции, в молельной комнате центра.
Икона Святителя была привезена в центр по просьбе одной семьи, сугубо нуждающейся в помощи такого врача, как святитель Лука Крымский. Другие желающие также смогли в этот день сугубо помолиться в преддверии предстоящих им событий.
По окончании молебна иерей Иоанн сказал важные слова о том, что не стоит ждать случая, когда Господь обратит Свое особое внимание на человека, посылая ему то или иное жизненное испытание, гораздо проще самому первому сделать шаг навстречу Богу, проявляя тем самым заботу о своем благополучии и о благополучии своих родных и близких.
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