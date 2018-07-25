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В РФ продлена спецпрограмма льготного автолизинга
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В РФ продлена спецпрограмма льготного автолизинга 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Правительство Российской Федерации выпустило постановление, согласно которому продлеваются сроки действия спецпрограммы по льготному автолизингу.
По имеющимся данным, в рамках спецпрограммы может быть реализовано в 2018 году 4000 единиц автотехники, в 2019 году — 4500 единиц, а в 2020 году — более 4900 единиц автомобильной продукции.
Напомним, спецпрограмма берет свое начало со средины весны 2015 года. Участникам предлагается вносить авансовый платеж, сниженный на 10%. Эту разницу компенсирует государство.
Само постановление правительства не только продлевает сроки действия спецпрограммы, но и устанавливает четкий регламент требований к лизинговым организациям.
Ожидается, что в скорости данное постановление будет доступно в периодической печати и на сайте госоргана.
В целом, госпрограммы стимулирования спроса помогли увеличить потребительский спрос в глобальных масштабах.
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