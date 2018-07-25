В РФ продлена спецпрограмма льготного автолизинга

Правительство Российской Федерации выпустило постановление, согласно которому продлеваются сроки действия спецпрограммы по льготному автолизингу.

По имеющимся данным, в рамках спецпрограммы может быть реализовано в 2018 году 4000 единиц автотехники, в 2019 году — 4500 единиц, а в 2020 году — более 4900 единиц автомобильной продукции.

Напомним, спецпрограмма берет свое начало со средины весны 2015 года. Участникам предлагается вносить авансовый платеж, сниженный на 10%. Эту разницу компенсирует государство.

Само постановление правительства не только продлевает сроки действия спецпрограммы, но и устанавливает четкий регламент требований к лизинговым организациям.

Ожидается, что в скорости данное постановление будет доступно в периодической печати и на сайте госоргана.

В целом, госпрограммы стимулирования спроса помогли увеличить потребительский спрос в глобальных масштабах.