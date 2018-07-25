Volkswagen устанавливает зарядные устройства для электромобилей в Северной Америке

Корпорация Volkswagen Group строит сеть зарядных станций для электромобилей по всей Канаде . Отмечается, установленные зарядные устройства будут предназначаться не только для моделей марки, но и для всех транспортных средств, независимо от производителя.

Для выполнения работы Volkswagen сформировала новую компанию под названием Electrify Canada, которая будет отвечать за обслуживание 32 пунктов зарядки по всей стране. Они расположится в крупных городских районах и вдоль основных автомагистралей в четырех из самых густонаселенных провинций Канады: в Квебеке, Онтарио, Альберте и Британской Колумбии . В общем это сможет охватить более 86 процентов всего населения, при учете 8 самых густонаселенных городов (среди них Торонто, Монреаль Ванкувер и Калгари).

«Канадский рынок электромобилей растет, создавая огромную потребность в зарядке, которая быстрая, удобная и доступная в ключевых местах», — сказал глава Volkswagen Group Даниэль Вайссланд. «Мы очень рады, что можем предложить эту услугу и занять лидирующие позиции в предоставлении этого ключевого инструмента для внедрения EV на рынок Канады».

Вместо того, чтобы использовать собственную систему зарядки, сеть Electroify Canada VW будет использовать универсальные быстрые зарядные устройства постоянного тока, предназначенные для работы с любыми электромобилями.