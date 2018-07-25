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Рябухин рассказал, чем регионам заменить доходы от налогов на движимое имущество
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Рябухин рассказал, чем регионам заменить доходы от налогов на движимое имущество 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Если региональные бюджеты лишатся доходов от налогов на движимое имущество, компенсировать выпадающую сумму можно будет, в случае если субъекты получат 100% собранных акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Рябухин напомнил, что 24 июля в Совете Федерации прошло обсуждение закона об изменениях в налоговой системе. Больше всего опасений у сенаторов вызвало нововведение, согласно которому региональные бюджеты лишатся миллиардов рублей от налогов на движимое имущество.
«Компенсировать субъектам выпадающие доходы стоит через акцизы — мы предлагаем отдать регионам 100 процентов собранных акцизов на нефтепродукты и алкоголь», — сказал Рябухин. Кроме того, предлагается отдать регионам часть акцизов на табачную продукцию. «Это позволит субъектам перестать заимствовать средства», — уверен парламентарий. К обсуждению закона об изменениях налоговой системы верхняя палата вернётся на заключительном заседании весенней сессии 28 июля.
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