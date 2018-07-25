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Пучдемон решил продолжить политическую деятельность в Бельгии
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Пучдемон решил продолжить политическую деятельность в Бельгии 

РИА Новости 55 минут назад
БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил журналистам, что возвращается из Германии в Бельгию, где продолжит заниматься политикой.
Ранее судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основное обвинение, предъявленное бывшему главе каталонского правительства в Испании, — организация восстания. Судья аннулировал европейские и международные ордера на арест Пучдемона и других политиков, находящихся за пределами Испании, — Антони Комина, Луиса Пуча, Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры. Однако национальные ордера на их арест остаются в силе, и если обвиняемые окажутся на территории Испании, то будут задержаны.
"На этой неделе я вернусь в Бельгию, где я находился до отъезда в Германию. Я собираюсь продолжать свою политическую работу из Бельгии, потому что там находятся наши основные представительства", — заявил Пучдемон журналистам в Берлина.
Он выразил благодарность «всем немцам, которые приняли его с большой сердечностью и глубоким уважением».
Судья Льярена 23 марта предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания. Шесть человек были объявлены в международный розыск, были выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах. Недавно они были переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские — этого требовали они сами, их родственники и сторонники независимости.
В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.
Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением сроком от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.
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