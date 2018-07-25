«Усольехимпром», где была утечка химикатов, возьмут под военизированную охрану

ИРКУТСК , 25 июля. / ТАСС /. Промплощадка находящегося в состоянии банкротства предприятия «Усольехимпром» будет взята под военизированную охрану после случая с утечкой содержащих хлор химикатов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Для обеспечения безопасности местного населения поставить под военизированную охрану всю промышленную площадку ООО «Усольехимпром» в срок до 6 августа. Такое поручение министерству имущественных отношений региона и муниципалитету дал первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов ", — говорится в сообщении.

Как рассказал на совещании мэр Усолья-Сибирского Михаил Торопкин, «сейчас на территории предприятия ежедневно происходит расхищения, за сутки оттуда выезжают десятки грузовиков с металлом и другими материалами». «При этом на промплощадке находятся 11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым неизвестного происхождения. Эти емкости несут угрозу разгерметизации в результате механического воздействия на них и выброса в атмосферу опасных веществ», — приводят в пресс-службе слова мэра.

По словам замгубернатора, необходимо «сделать невозможным проникновение посторонних лиц на объект, представляющий угрозу жизни и здоровью людей». Кроме того, Болотов поручил до 25 августа этого года провести инвентаризацию объектов, включая подземные коммуникации, по всей площадке «Усольехимпрома» с определением собственников. Сделать это необходимо для того, чтобы инициировать процесс вывода имущества предприятия-банкрота из конкурсной массы в муниципальную и областную собственность. «Это, в свою очередь, позволит использовать бюджетные средства для ликвидации очага загрязнения в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что в настоящее время по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы» деньги зарезервированы только на реализацию проекта по демеркуризации находящегося на усольской промплощадке цеха ртутного электролиза.

Инциденты на промплощадке

В мае этого года в реку Ангара из трубы на промплощадке в Усолье-Сибирском попали нефтепродукты. ЧП стало причиной временной остановки водозабора в Черемховском районе. Для установления собственника Байкальская межрегиональная прокуратура проводит проверку. По оценке ведомства, ситуация на промплощадке, где находятся около 1000 объектов капитального строительства, в настоящий момент представляет собой «технологический хаос».

Кроме того, в июне этого года неизвестные, предположительно, при попытке распилить металл, перевернули на промплощадке цистерну с содержащими хлор химикатами. В городе была объявлена тревога, жителям рекомендовали не покидать свои дома и не открывать форточки. Тогда Торопкин сообщал ТАСС, что охрана площадки была снята конкурсным управляющим примерно за две недели до инцидента, а на месте происшествия были найдены инструменты, свидетельствующие о том, что цистерну пытались распилить.

"Усольехимпром" с 1936 года являлся крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, выпускал химические вещества, в том числе для оборонной промышленности. В 2005 году на промплощадке было создано предприятие «Усолье-Сибирский силикон» по производству кремнийсодержащей продукции. Производственная деятельность была связана с использованием опасных химических веществ. В августе 2017 года «Усольехимпром» было признано банкротом, конкурсное производство в отношении «Усолье-Сибирского силикона» было открыто в сентябре 2016 года.