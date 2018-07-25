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Сила в глубинке. Как заработать на франшизе в регионах
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Сила в глубинке. Как заработать на франшизе в регионах 

Forbes.ru 58 минут назад
Для покупателей франшиз часто формируют несколько коммерческих предложений: проект для городов до 100 000 человек, от 100 000 до 500 000 и для условных «полумиллионников». Паушальный взнос в этом случае разный. Казалось бы, логика простая: больше трафик — больше прибыль. Такое деление на «столичные» и «обычные» франшизы запросто встречается в сфере услуг или в непродовольственном сегменте торговли (например, лаборатории «Гемотест» или магазины обуви Paolo Conte). Действительно, в мелких населенных пунктах нет смысла ставить высокопроизводительное оборудование, складировать большие товарные партии и наоборот. Стартовые затраты меньше, меньше и платеж.
Фастфуд, как правило, более гибкий: можно варьировать количество продукта на входе и выходе. Хотя и здесь размер паушального взноса могут увеличивать в 2-4 раза в зависимости от численности населения города (пример, сразу несколько франшиз подарочного шоколада). В то же время Subway не делает привязки к численности населения города. «Все зависит от самого места. При умеренной аренде бывает достаточно около 150 посетителей в день, чтобы будущий ресторан был высокорентабельным», — пишут на сайте. По собственному опыту могу сказать, что это верно: главный показатель — это рентабельность, а тут все индивидуально.
Простой обман
И на самом деле, далеко не факт, что трафик и оборот напрямую зависит от того, крупный у вас город или маленький. Целевая аудитория может быть узкой, но сверхлояльной и обеспеченной (тайская кухня в мегаполисах), максимально широкой, но не слишком щедрой (детские товары в южных городах), и так далее. Первые франшизы по доставке еды довольно долго приспосабливались даже к топографии городов. Сравните два миллионника: Екатеринбург (высотный и компактный) и Волгоград (длинный и узкий). Плотность населения первого — 3112 чел. /кв. км, второго — 1182. В таких условиях свести логистику к единому шаблону невозможно. С одной стороны, служба доставки при большей плотности населения явно экономит на бензине, с другой — возможно, в густонаселенном районе придется содержать больше точек. То есть, на рентабельность влияет множество факторов, а вовсе не величина города.
«Франшиза для малых городов» — это маркетинговая хитрость. Ничто не мешает открыть предприятие по этому шаблону и в мегаполисе. Кроме тех случаев, когда владелец франшизы сам управляет московской или петербургской сетью (или когда франшиза продается по закрытой модели, непублично). Скорее, верно другое: франшиза, разработанная для мегаполиса, может не сработать в провинции.
Многие пытались открывать в средних городах модные салоны пошива одежды haute couture по столичной франшизе. Проблем тут было несколько. «Неготовность» местной элиты к высокой моде — это еще полбеды (вопрос времени и маркетинга). Хуже было другое: несмотря на «именную» брендовую франшизу, по факту франчайзи все равно развивал свой бизнес сам, в ручном режиме, в меру своего таланта (приглашать московского закройщика или дистанционно снимать мерки было дорого). В 2014-2015 годы прикрылось множество таких проектов (впрочем, и в мегаполисах тоже). Достаточно открыть «Портал для профессионалов швейной отрасли» и посчитать там архивные предложения франшиз российских производителей 2012 года (других там нет), а потом сравнить их с нынешними.
Но добавим позитива: на самом деле предприятия по франшизе в средних и даже малых городах могут быть даже более устойчивыми и перспективными, чем в столицах. Не только за счет сниженного или вариативного паушального взноса (он такой не у всех), а именно по рентабельности. В пользу регионов играет сразу несколько факторов.
Выгодная аренда
Доступная аренда — главный фактор рентабельности для любых оффлайн-предприятий, от фастфуда до сервиса (конечно, если товар/услуга пользуется популярностью). Более приемлемая ставка аренды хороша еще и потому, что франчайзи может открыть несколько торговых точек (сразу или постепенно), а это очень выгодно. Математика здесь простая: для начала, паушальный взнос для франчайзи за вторую и следующие точки часто бывает льготным (хотя и не у всех это так). Каждая новая точка способна генерировать такую же прибыль, как и первая. Эта прибыль суммируется. При этом затраты как бы объединяются и «взаимозачитываются», составляя в итоге меньшую величину, чем простая арифметическая сумма. Поэтому суммарная прибыль всегда растет быстрее суммарных затрат, и чем больше у вас точек, тем это заметнее. На этом «эффекте синергии» построен весь сетевой бизнес. Причем в регионах этот эффект бывает даже ярче.
Низкая конкуренция
Конкурентная ситуация в регионах часто бывает более благоприятной (до многих регионов франчайзинг и вовсе еще не добрался). Часто франчайзер сам ограничивает количество франчайзи в одном городе, чтобы они не мешали друг другу. До практики финских городов, где количество магазинов сходного профиля, скажем, на одной улице ограничивается на муниципальном уровне, мы еще не дошли. И это опять-таки позволяет одному франчайзи открывать сразу несколько площадок и быть более устойчивым.
Правда, и тут есть нюансы. Выгодных локаций в небольших городах мало. Приходится делить «проходные места» с другими желающими. Порой конкуренция приобретает неприятные формы, причем с местным колоритом. Типичный случай: вашу раскрученную точку просят убрать по тем или иным причинам, после чего на том же месте возникает другая, идентичная. Часто ею владеют люди, близкие к местной администрации.
Недорогой персонал
Рабочая сила в малых городах очевидно дешевле. Это повышает рентабельность именно тех бизнесов, где управленческие структуры просты и понятны, где персонал используется на однородных позициях и где особая подготовка не требуется. То есть — почти все франшизы в торговле и сервисе. По данным trud.com, работа продавца в кафе является наиболее высокооплачиваемой в Москве (25 000 рублей). Следом в этом рейтинге идут Санкт-Петербург и почему-то Мытищи, а дальше с немалым отрывом — Пермь (уже около 16 000 рублей). Реальные данные могут отличаться, но в любом случае разница в 9000 — 10 000, если ее умножить на количество сменных продавцов, дает значительный выигрыш в окупаемости региональных точек при прочих равных.
Но: даже небольшое усложнение требований сразу «упрется» в отсутствие адекватных кадров. Это вроде бы очевидно, но всегда неожиданно. Некоторые франшизы бухгалтерских и консалтинговых услуг притормозили развитие региональных сетей и перешли на удаленное обслуживание (причем мобильное приложение принесло даже больше прибыли, чем региональный офис).
И все же регионы успешно воспринимают бизнес-модели, изначально опробованные в мегаполисах. Вопросы с кадрами и логистикой можно решать. Вопросы удаленного контроля — тоже, тем более что CRM проникает в регионы вместе с мобильным интернетом. А главное — в регионах формируется постоянный спрос на качественные услуги (регламентированные франшизой), в противовес некачественным. Причем независимо от общей численности населения в том или ином городе. Это тот самый случай, когда важнее не количество, а качество.
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