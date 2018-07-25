Понятие «органическая продукция» появится в российском законодательстве

Закон направлен на устойчивое развитие органического сельского хозяйства в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами. Он регулирует отношения в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.

Германия, Великобритания, Сейчас органическое сельское хозяйство — это мировой тренд. Лидеры по производству органической продукции — Западная Европа и Северная Америка, основными потребителями — США Франция и другие страны Европейского союза . Авторы закона отмечают, что Россия может занять от 10% до 25% мирового рынка органической продукции.

Документ вводит само понятие «органическая продукция». Это экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям законодательства.

Производителями органической продукции признаются юрлица и ИП, занимающиеся производством, хранением, маркировкой, транспортировкой и реализацией органической продукции. Они должны быть включены в единый государственный реестр производителей органической продукции. Этот реестр будет содержать сведения о производителях органической продукции и видах производимых ими товаров. Подтверждение соответствия производства нормам и стандартам органического будет добровольным.

Также вводится понятие «органическое сельское хозяйство», определяются требования к производству и маркировке органической продукции. Наличие реестра и специальной маркировки позволит вытеснить с рынка недобросовестных производителей.

Производство органической продукции требует определенных технологий, которые существенно отличаются от тех, которые применяются в традиционном сельском хозяйстве. В частности, не допускается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и т. д.

Закон запрещает смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к органической, а также использование гидропонного метода выращивания растений, использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды и др.

В результате этих нововведений будут созданы условия для развития органического земледелия и фермерства в России.

«У российских сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность не только обеспечивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями», — считают авторы инициативы.