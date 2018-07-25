Хакеры атаковали банк Вирджинии два раза за 8 месяцев, украдено $2,4 млн

Второй раз за восемь месяцев киберпреступники удачно атаковали банк Вирджинии, использовав целевой фишинг. Благодаря этим кибератакам злоумышленникам удалось добыть в общей сумме более 2,4 миллиона долларов. Теперь кредитная организация подала иск против своей страховой компании за отказ полностью покрыть убытки.

Согласно исковому заявлению, первый киберинцидент произошел в конце мая 2016 года. Атака увенчалась успехом благодаря тому, что сотрудник банка попался на фишинговое электронное письмо.

Фишинг помог злоумышленникам установить на компьютер организации вредоносную программу, а позже скомпрометировать и второй компьютер, который имел доступ к STAR Network (Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно коммутатор), образуя физический сегмент сети).

Этот второй скомпрометированный компьютер мог управлять счетами клиентов и использованием банкоматов и банковских карт.

В банке сообщили, что киберпреступникам удалось отключить защиту от краж и мошенничества, например, систему PIN-кодов, ограничения суммы ежедневного обналичивания средств и прочие меры.

Атакующие тщательно спланировали свою операцию, приурочив атаку ко Дню Поминовения (банк в этот день не работает). Злоумышленники использовали сотни банкоматов, расположенных в Северной Америке, для выведения денежных средств. Сообщается, что в тот раз удалось похитить более 569 000 долларов.

Проводившие расследование специалисты сообщили, что вся вредоносная киберактивность в этом случае велась с адресов, принадлежащих России . Кредитная организация приняла дополнительные меры безопасности.

Однако всего через восемь месяцев, в январе 2017 года, киберпреступники вновь проникли в системы банка с помощью целевого фишинга.

В этом случае злоумышленникам даже удалось получить доступ к рабочей станции, у которой был доступ к Navigator (программное обеспечение, используемое банком для управления счетами клиентов).

Атакующие использовали эту систему для перевода более $2 миллионов на различные счета. Причем преступники также приурочили свою атаку к выходному дню в банке.

В период с 7 по 9 января 2017 года злоумышленники смогли осуществить успешную атаку, а затем вывести деньги с помощью банкоматов.