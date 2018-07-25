TMG проведет 10-й Международный Конгресс по наружной рекламе

27−29 сентября в Санкт-Петербурге в отеле Corinthia 5* пройдет 10-й Международный Конгресс по наружной рекламе, организатором которого выступает TMG, со-организатором — НАВК.

Конгресс объединит на одной площадке 350+ ключевых людей индустрии из России , стран СНГ и зарубежья, в том числе хедлайнеров с мировым именем, многие из которых выступят в России впервые.

К ранее заявленным спикерам — легендарной Annie Rickard (global ex-president, Posterscope, UK) и Gideon Adey из Kinetic, UK — присоединятся новые имена: Borja Balanzat, глава испанского представительства одного из крупнейших операторов наружки Exterion Media, и Christian von den Brincken, представляющий немецкого оператора Ströer.

Российский рынок будет также представлен ведущими экспертами, которым доверяет индустрия.

Двухдневная деловая программа составлена с учетом запросов рекламного сообщества. Она охватит все сегменты out-of-home: классическую наружку, DOOH, indoor и транзитную рекламу.

Основная тема конференции: «Расширяя горизонты: как сохранить и увеличить объемы OOH на современном медиа-ландшафте». В рамках Конгресса будет организовано выставочное пространство с демонстрацией новых возможностей в наружной рекламе.

Конференция консолидирует самую актуальную информацию современного рынка наружной рекламы и предоставляет массу возможностей для полезных бизнес-контактов.

В дополнение к бизнес-части Конгресс традиционно предлагает яркую развлекательную программу: атмосферную вечеринку в белом White Party и Гала-ужин с церемонией вручения OOH Congress Awards 2018 и креативным шоу «Вечерний OOH».

Кроме того, по многочисленным просьбам вечером накануне начала конференции будет организован Приветственный тост в отеле Коринтия. Организаторы настоятельно рекомендуют делегатам из Москвы и других городов заезд 26 сентября. В официальных отелях Конгресса Коринтия 5* и Кронвелл 3* предоставляются специальные цены на проживание.

Успейте зарегистрироваться по выгодной стоимости! Повышение цен — 1 августа.

Партнеры мероприятия: Генеральный партнер Samsung, Официальный партнер «Восток-Медиа», Генеральный IT-партнер D-Promо.

Генеральный инфо-партнер Sostav.ru, Генеральный медиа-партнер Outdoor.ru, Официальный телепартнер Канал 78, Генеральный радиопартнер Business Fm

Информационные партнеры: OOH Mag, All Indoor

Международный инфо-партнер FEPE International, при поддержке АКАР