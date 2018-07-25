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Движение на участке трассы в Забайкалье, где сошел оползень, будет закрыто до утра 26 июля
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Движение на участке трассы в Забайкалье, где сошел оползень, будет закрыто до утра 26 июля 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ДорИнфо
ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы «Амур» (Чита — Хабаровск) в Забайкальском крае, где в среду сошел оползень, будет перекрыто до утра четверга, сообщила пресс-служба губернатора.
Ранее ТАСС сообщал, что в среду на 17-м километре федеральной трассы «Амур» (Чита — Хабаровск) в Забайкальском крае сошел селевой поток. Движение по дороге было перекрыто, у водителей есть альтернативный маршрут.
"Изначально была информация, что сошел сель, но, исходя из того, что мы увидели на месте происшествия — это оползень. Он сошел с сопки, перекинулся через трассу и ушел вниз, увлекая за собой упавшие деревья. Работы по очистке дорожного полотна от последствий оползня ведутся, движение будет перекрыто, по предварительным оценкам, до утра 26 июля", — цитирует пресс-служба руководителя регионального департамента по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Федора Кургузкина.
Росавтодор призвал автомобилистов быть предельно внимательными и следить за оперативной информацией.
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