Движение на участке трассы в Забайкалье, где сошел оползень, будет закрыто до утра 26 июля

Ранее ТАСС сообщал, что в среду на 17-м километре федеральной трассы «Амур» (Чита — Хабаровск) в Забайкальском крае сошел селевой поток. Движение по дороге было перекрыто, у водителей есть альтернативный маршрут.

"Изначально была информация, что сошел сель, но, исходя из того, что мы увидели на месте происшествия — это оползень. Он сошел с сопки, перекинулся через трассу и ушел вниз, увлекая за собой упавшие деревья. Работы по очистке дорожного полотна от последствий оползня ведутся, движение будет перекрыто, по предварительным оценкам, до утра 26 июля", — цитирует пресс-служба руководителя регионального департамента по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Федора Кургузкина.

Росавтодор призвал автомобилистов быть предельно внимательными и следить за оперативной информацией.