Митрополит Тихон Шевкунов наградил 20 священнослужителей Псковской области 

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время богослужения 24 июля, в день памяти княгини Ольги по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил 20 священнослужителей региона, сообщает пресс-служба епархии. Три священника получили крест с украшениями, восемь священников и иеромонахов теперь смогут носить палицу (элемент одежды священника — прим. ред.), шесть священников будут носить наперстный крест, один — камилавку, два диакона получили право ношения двойного ораря. Полный список награждённый священнослужителей: Права ношения креста с украшениями:протоиерей Сергий Кривоногов, благочинный Порховского церковного округа, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова;протоиерей Александр Поспелов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Лавры;протоиерей Василий Шведик, настоятель храма Рождества Христова с. Малы;Права ношения палицы:протоиерей Александр Тимофеев, благочинный Плюсского церковного округа, настоятель храма Успения Божией Матери пос. Струги Красные;игумен Тимофей (Казаков), благочинный Пыталовского церковного округа, настоятель храма святых Космы и Дамиана пос. Локно;игумен Всеволод (Поцелуев), настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Пожеревицы;иеромонах Никандр (Чебурахин), настоятель храма Архистратига Михаила пос. Кобылье Городище;иеромонах Гавриил (Шаров), настоятель храма Апостолов Петра и Павла города Пскова;иерей Георгий Лапин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Острова;иерей Федор Албаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Елины;иерей Виталий Босов, настоятель храма мучениц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Пскова. Права ношения наперсного креста:иерей Валерий Андросов, настоятель храм святителя Николая Чудотворца пос. Гаврилова Гора;иерей Борис Григорьев, настоятель храма Вознесения Господня пос. Анциферово;иерей Владимир Крук, клирик Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря;иерей Димитрий Ульянов, клирик храма вмч. Георгия Победоносца пос. Струги Красные;иерей Михаил Федоров, настоятель храма св. бессребр. Космы и Дамиана с Примостья города Псковаиерей Сергий Чистяков, настоятель храма Преображения Господня пос. Гористо;Права ношения камилавки:иерей Николай Подгурский, клирик храма свв. апп. Петра и Павла с Буя города Пскова;Права ношения двойного ораря:диакон Виктор Петров, клирик храма Успения Божией Матери с Полонища города Пскова;диакон Лев Куликов, клирик храма святителя Василия Великого на Горке города Пскова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».