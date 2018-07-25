Ещё
Митрополит Тихон Шевкунов наградил 20 священнослужителей Псковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митрополит Тихон Шевкунов наградил 20 священнослужителей Псковской области 

Псковская губерния 55 минут назад
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время богослужения 24 июля, в день памяти княгини Ольги по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил 20 священнослужителей региона, сообщает пресс-служба епархии. Три священника получили крест с украшениями, восемь священников и иеромонахов теперь смогут носить палицу (элемент одежды священника — прим. ред.), шесть священников будут носить наперстный крест, один — камилавку, два диакона получили право ношения двойного ораря. Полный список награждённый священнослужителей: Права ношения креста с украшениями:протоиерей Сергий Кривоногов, благочинный Порховского церковного округа, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова;протоиерей Александр Поспелов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Лавры;протоиерей Василий Шведик, настоятель храма Рождества Христова с. Малы;Права ношения палицы:протоиерей Александр Тимофеев, благочинный Плюсского церковного округа, настоятель храма Успения Божией Матери пос. Струги Красные;игумен Тимофей (Казаков), благочинный Пыталовского церковного округа, настоятель храма святых Космы и Дамиана пос. Локно;игумен Всеволод (Поцелуев), настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Пожеревицы;иеромонах Никандр (Чебурахин), настоятель храма Архистратига Михаила пос. Кобылье Городище;иеромонах Гавриил (Шаров), настоятель храма Апостолов Петра и Павла города Пскова;иерей Георгий Лапин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Острова;иерей Федор Албаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Елины;иерей Виталий Босов, настоятель храма мучениц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Пскова. Права ношения наперсного креста:иерей Валерий Андросов, настоятель храм святителя Николая Чудотворца пос. Гаврилова Гора;иерей Борис Григорьев, настоятель храма Вознесения Господня пос. Анциферово;иерей Владимир Крук, клирик Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря;иерей Димитрий Ульянов, клирик храма вмч. Георгия Победоносца пос. Струги Красные;иерей Михаил Федоров, настоятель храма св. бессребр. Космы и Дамиана с Примостья города Псковаиерей Сергий Чистяков, настоятель храма Преображения Господня пос. Гористо;Права ношения камилавки:иерей Николай Подгурский, клирик храма свв. апп. Петра и Павла с Буя города Пскова;Права ношения двойного ораря:диакон Виктор Петров, клирик храма Успения Божией Матери с Полонища города Пскова;диакон Лев Куликов, клирик храма святителя Василия Великого на Горке города Пскова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Псковская область направит до конца июля в Минздрав предложения по реализации новых майских указов Михаил Ведерников разделил 54-62 места в свежем «Индексе власти» от «Петербургской политики» «Наследный грех предков»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом159
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина216
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение