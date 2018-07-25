ЕАЭС и СНГ будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей 

Забота о качестве продукции и защита прав потребителей заложены в содержание меморандума, который заключили сегодня Евразийская экономическая комиссия и Консультативный совет по защите прав потребителей в российской столице.
Смысл документа заключается в том, информирует БЕЛТА, что он дает возможность странам СНГ, которые не входят в ЕАЭС, «принимать участие в мероприятиях по защите прав потребителей, проводимых на площадке ЕЭК, участвовать в обмене информацией и опытом между странами евразийского континента».
Документ подписали член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков и председатель Консультативного совета по защите прав потребителей государств — участников СНГ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
По словам Корешкова, именно " опыт и практика, полученные в рамках СНГ, — прочная основа для защиты потребителей в евразийском формате". Поэтому Комиссия совместно со странами ЕАЭС создает условия для обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения, добавил Корешков.
Кроме того, планируется также создание равных условий для обеспечения прав потребителей на едином рынке услуг. Такая работа будет проводиться с учетом накопленного опыта и практикой отраслевого сотрудничества СНГ. Кооперация «будет основана на передовых мировых практиках, отраженных в документах ООН, и станет залогом эффективного выстраивания цивилизованного потребительского рынка на межрегиональном пространстве ЕАЭС — СНГ», — добавили в ЕЭК.