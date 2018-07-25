Монтажника завалило грунтом из-за нарушения техники безопасности

Уголовное дело возбудил следственный отдел города Тосно . Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Пресс-служба следственного комитета Ленобласти сообщает, что 11 июля монтажник ремонтировал колодец ливневой канализации на дне котлована. Предполагается, что из-за нарушения ТБ, произошел обвал грунта на работника. Он погиб на месте. Трагедия произошла на территории нефтебазы «Гладкое» в Тосненском районе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы и изъята документация, представляющая интерес для следствия.