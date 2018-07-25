Ещё
Монтажника завалило грунтом из-за нарушения техники безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монтажника завалило грунтом из-за нарушения техники безопасности 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Уголовное дело возбудил следственный отдел города Тосно. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Пресс-служба следственного комитета Ленобласти сообщает, что 11 июля монтажник ремонтировал колодец ливневой канализации на дне котлована. Предполагается, что из-за нарушения ТБ, произошел обвал грунта на работника. Он погиб на месте. Трагедия произошла на территории нефтебазы «Гладкое» в Тосненском районе.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы и изъята документация, представляющая интерес для следствия.
Ivyborg.ru: последние новости
В Ленинградской области выбрали лучшего зооинженера Браконьеры лишись два центнера рыбы и автомобиля за прошедшую неделю Тела пятерых погибших извлекли из водоемов Петербурга и Ленобласти 24 июля - двое из них дети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом159
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина216
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение