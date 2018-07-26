Семью леопардов доставят из Кубани в Северную Осетию для восстановления популяции

СОЧИ , 26 июля. / ТАСС /. Двух леопардов из Сочи перевезут на вертолете в национальный парк Северной Осетии для восстановления популяции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

"Семью леопардов из Сочи на вертолете доставят в Северную Осетию. Хищников отправляют на новое место жительства для восстановления популяции. Самку и самца переднеазиатских леопардов Волну и Эльбруса вырастили на курорте специально для того, чтобы потом выпустить на Кавказе", — говорится в сообщении.

Хищников довезли до Красной Поляны, откуда отправили вертолетом Ми-8 до места назначения — в национальный парк «Алания». На животных надели ошейники, которые помогут наблюдать за перемещениями. В полете, который продлится около трех часов, животных сопровождают ветеринары и зоологи. Как сообщалось ранее, Северная Осетия станет регионом восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе.

Символ Осетии

Инициатором и спонсором проекта по восстановлению природной популяции переднеазиатского леопарда выступила компания «Русгидро» . Ранее на гидроэлектростанциях Северо-Осетинского филиала «Русгидро», Гизельдонской и Головной Зарамагской ГЭС несколько раз, фиксировали появление диких леопардов, пришедших со стороны Ирана . Также заходы леопардов в республику документально подтверждает пограничная служба. Кроме того, совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и региональными органами власти, гидроэнергетики начали масштабную подготовку Осетии к восстановлению леопарда.

Позднее Минприроды России утвердило Северную Осетию в качестве новой зоны восстановления леопарда в рамках программы восстановления. Программа была разработана специалистами РАН совместно с WWF России и утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы был завершен в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника в районе Сочи были успешно выпущены три леопарда.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида — от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом административного центра республики города Владикавказа . Также изображен на гербе Южной Осетии