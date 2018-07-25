Прилетят на вертолете: Северная Осетия готовится принять кавказских барсов

ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik . Две особи переднеазиатского леопарда (кавказского барса), символа Осетии, будут доставлены на территорию РСО-Алания с помощью авиации, сообщили в Минприроды республики. Спонсором проводимой ведомством программы по восстановлению переднеазиатского леопарда является компания РусГидро , которая совместно с Институтом проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН с 2016 года занимается соответствующей подготовкой региона.

Животных по имени Волна и Эльбрус доставят из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе в национальный парк «Алания» на борту вертолета «Ми-8» уже на этой неделе. В трехчасовом полете леопардов будут сопровождать зоологи и ветеринары.

"Изначально рассматривали два варианта доставки редких животных. От наземного способа доставки пришлось отказаться. Дело в том, что для выпуска леопардов выбрана труднодоступная и безлюдная местность в верховьях Дигорского ущелья, куда очень сложно добраться. Усилиями Минприроды РСО-А удалось восстановить старую дорогу для доставки стройматериалов на подготовку самой площадки выпуска. Однако этот путь стал бы для животных чересчур длительным и вызвал бы у них сильный стресс", — рассказал представитель проекта ИПЭЭ РАН и РусГидро Артур Алибеков

На леопардов уже надели спутниковые ошейники WWF-России для отслеживания их перемещений, а также установили сеть камер фото-видеофиксации.

Международная программа по восстановлению леопардов на Кавказе реализуется с 2009 года министерством природных ресурсов и экологии при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) совместно с ИПЭЭ РАН.