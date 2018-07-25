Компания, ответственная за уборку дорог, ждет от архангелогородцев жалоб в свой Viber

Плесецкое дорожное управление ждет обращений граждан по Viber — 8 921 240-17-20 Сугробов дано нет, и лето в самом разгаре, но уборка улиц не прекращается никогда. Хотя споры вокруг очистке города поутихла в летнее время, проблема грязи никуда не ушла. Редакция 29.ru задала Плесецкому дорожному управлению несколько вопросов по содержанию дорог и тротуаров.

Еще весной в городской администрации хвалили новый для Архангельска способ по борьбе с гололедицей — использование химических реагентов. Хотя от горожан поступало много жалоб — соль разъедала ботинки, штанины, резину на автомобильных шинах, и лапы собак — горадмин сохранял оптимизм и обещал отсутствие песчаных бурь.

Но избавиться от песка все равно не удалось. Проблема связана не только с посыпанием улиц. Основная причина грязных тротуаров летом — открытый грунт, который разносится по улицам дождями, пешеходами и любителями парковаться на газоне.

Плесецкое дорожное управление решило развить коммуникацию с горожанами, и теперь им можно писать в Viber по номеру 8 921 240-17-20. Фотографируешь проблему, отправляешь, диспетчер регистрирует сообщение в журнал обращений, а потом бригада чистит указанный участок. Но работает ли это на самом деле?

Во время беседы с 29.ru Игорь Годзиш отвечал на вопрос, связанный с ПДУ — сказал, что график работ может публиковаться при желании граждан. В ответе на запрос ПДУ ответили примерно то же самое — «по определенному запросу мы можем предоставить график проводимых работ». Но при попытке узнать этот график у диспетчера по Viber, тот лишь ответил — «только для внутреннего пользования». Зато, оказывается, можно запросить информацию по статусу своего обращения.

— Процесс уборки улиц можно отследить через диспетчерскую Плесецкого дорожного управления, позвонив им или написав в Viber. Диспетчера вносят все обращения в специальный журнал регистрации жалоб по Архангельску, где указывается дата, время, кто обратился, по поводу какого объекта жалоба и ее суть. Также указан статус обращения: передано ли оно мастерам или нет. Фиксируются абсолютно все обращения горожан, даже если решение данного вопроса находится не в нашей юрисдикции. Можно позвонить и уточнить интересующую по обращению информацию у диспетчеров. В диспетчерской ведется постоянный контроль за техникой и процессом уборки улиц, — рассказала пресс-секретарь Плесецкого дорожного управления Вера Бабыкина.

В ПДУ пояснили, что график работ согласовывается с администрацией города и предоставляется в Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Летний период считается с 21 апреля по 20 октября, но может корректироваться в зависимости от погодных условий по решению департамента.

— Схемы уборки разрабатываются перед началом летнего или зимнего содержания города, а обращения граждан поступают в ежедневном режиме, но для уборки мест по обращению граждан могут подключаются дополнительные силы, или иногда попутно происходит уборка не только на запланированных территориях, но и по месту обращения. Если на дороге, по поводу которой поступила жалоба, в ближайшие пару дней будет производиться уборка, то техника работает согласно графику.

В неделю, поясняют в управлении, от горожан поступает в среднем от двух-трех до десяти обращений. В начале лета приходило и более 15 заявок на уборку.

— Чаще всего они касаются не уборки улиц, а именно состояния дорожного полотна. Например, часто встречаются обращения об образовании новых выбоин и ям на дорогах. Плесецкое дорожное управление согласно муниципального контракта несет ответственность только за сезонное содержание городских дорог, а не за их ремонт. Что касается реакции ПДУ на обращения, которые относятся к контракту, то стараемся приводить в исполнение все обращения граждан в течение суток, максимум — двух, если работы на данной территории не запланированы на ближайшее время. Если необходимо произвести какие-нибудь срочные работы по уборке, например, опрокинули урну в остановочном павильоне, и ветром разносит мусор, то стараемся устранить последствия и навести порядок на остановке в течение нескольких часов.

Зимой мнения горожан насчет содержания улиц разделились. В основном автомобилисты хвалили — дороги были расчищены, а пешеходы ругали — по тротуарам было не пройти. Летом дискуссии поутихли — пыль и песок уже не так волнуют архангелогородцев, как сугроб на твоем пути.

— ПДУ отвечает за содержание дорог города 1-3 категории. Уже при составлении графика работ учитывается оптимальный маршрут для работы техники, погодные условия, периодичность определенного вида работ на отдельной улице. Мыть и подметать одни и те же дороги каждый день не представляется возможным. Большее внимание уделяется центральным магистралям, по которым осуществляется движение автобусов.

Сейчас контракт с ПДУ заключен до 2019 года. Но в перспективе, рассказывал Игорь Годзиш, администрация планирует перейти на трехлетний период — «долгосрочный контракт по уборке города позволяет обновлять технический парк».