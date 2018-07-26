История захвата заложников, приведшая к появлению термина «стокгольмский синдром»

Под «стокгольмским синдромом» обычно подразумевается психическое состояние, когда подвергшийся насилию или похищению человек начинает проявлять сочувствие по отношению к обидчику вместо более уместных страха и ненависти. Автором термина выступил швед Нильс Бейерут. В тот период криминалист анализировал нестандартную ситуацию, наблюдавшуюся в ходе захвата заложников при ограблении банка и поразившую весь мир.

Инцидент имел место 23 августа 1973 года, когда в центре Стокгольма был атакован банк. Недавно выпущенный из тюрьмы Ян-Эрик Олссон проник в здание Kreditbanken с намерением провести ограбление, начав его со слов: «Вечеринка лишь начинается».

Четырех человек, среди которых три женщины и один мужчина, злоумышленник использовал как заложников, обвесив их взрывчаткой и удерживая в течение 131 часа. В процессе Олссон требовал, чтобы к нему доставили сокамерника, 3 млн крон, быстрое авто, а также несколько ружей и жилеты. В то время мужчина не являлся новичком в криминальном мире, а дебютное свое ограбление он провернул в 16-летнем возрасте.

Кларка Улофссона, сокамерника Олссона, доставили к банку через сутки после оглашения условий, но отказали в автомобиле. В тот же день злоумышленника соединили с премьер-министром, и в этот момент одна из заложниц заявила политику, что он ее «расстраивает», пока двое мужчин, которые взяли их в плен, ей представлялись «защитниками». На этом не все, ведь девушка начала просить, чтобы ей позволили присоединиться к нападавшим. Такое поведение жертвы смутило и сбило с толку жителей Швеции

Спустя несколько дней, 28 августа, Олссон начал проявлять нетерпение, расстреляв потолок и ранив одного из правоохранителей. Заложники при этом не пытались сопротивляться, вели себя покладисто и даже симпатизировали обидчикам. Позднее в суде грабитель отмечал, что не желал убивать пленников, а несколько раз они даже добровольно выступали «живым щитом» между преступниками и полицией.

Проникнуть внутрь полиции удалось посредством газовой атаки. В тот момент одна из заложниц, Кристин Энмарк, просила стражей порядка не трогать Олссона и его подельника, отмечая, что они ничего им не сделали. Другие пострадавшие тоже вели себя странно, не выражая ненависти к нападавшим или страха перед ними. Когда им разрешали двигаться, они были искренне благодарны грабителям.

Ян-Эрик Олссон в тюрьме провел восемь лет, но был выпущен по амнистии. Он не прекращал преступную деятельность даже после этого, поэтому находился в розыске и сбежал в Таиланд . Во время его пребывания за решеткой мужчине поступали десятки писем от поклонниц, а с одной из них он даже связал себя узами брака.

Ученые сходятся во мнении, что стокгольмский синдром не следует считать расстройством, поскольку он скорее выступает адекватной реакцией человека на событие, которое становится сильной травмой для психики. Основывается такой механизм психологической защиты прежде всего на надежде жертвы, что если выполнять любые требования агрессора, то он впоследствии со своей стороны проявит снисхождение. В таких условиях человек всячески старается выражать послушание, при этом пытаясь логически оправдать действия преступника, получить от него одобрение и даже покровительство.]]>