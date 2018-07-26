За увольнение пожилых людей будут наказывать

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой, призванной смягчить последствия грядущей пенсионной реформы. Пособие по безработице таким граждан предлагается увеличить, а за увольнение сотрудника предпенсионного возраста работодателю может грозить уголовная ответственность.

— Мне эта инициатива кажется излишней. Она дублирует уже имеющиеся сегодня в Уголовном и Трудовом законодательстве нормы, в которых предусмотрена ответственность за дискриминацию при приеме на работу и увольнении. И возрастной критерий, разумеется, туда тоже включен. Если сегодня человек обратится в трудовую инспекцию или суд с заявлением о том, что ему угрожают увольнением или уже уволили по возрастному признаку, то судебные органы обязаны встать на его защиту. Это стоит воспринимать как декларации профилактического назначения. Правовые эксперты давно настаивают на прекращении внесения поправок по откровенно популистским поводам.

Сталина Гуревич, адвокат:

— Я считаю это популизмом. Никаких перспектив у данной инициативы нет. Любое увольнение, не имеющее мотива, незаконно и спокойно обжалуется в суде. Если нет оснований, то хоть 20, хоть 120 лет — увольнять работодатель права не имеет. С другой стороны, если сотрудник виноват, но уволить его нельзя из-за возраста, то это уже нарушение прав организации. Более того, доказать в суде то, что уволен сотрудник из-за возраста, а не потому, что плохо работал, практически невозможно. А привлекать кого-либо к уголовной ответственности, если его вина не доказана, по закону невозможно. Так что, на мой взгляд, это такая попытка успокоить людей на фоне грядущей пенсионной реформы.

Надежда Гнедая, москвичка:

— Мне, как человеку пенсионного возраста, сложно было найти работу и сейчас, и несколько лет назад. Это вечная проблема, и по разговорам с друзьями я знаю, что не только я с этим столкнулась. Работодатели просто не хотят брать на службу людей в возрасте. Отказывают под разными предлогами. Не знаю, с чем именно это связано, но это так. Или же встречается и другая ситуация: на работу устроиться можно, но на других условиях, нежели молодым. Чаще всего предлагают зарплату меньше. Или сокращенный рабочий день и полставки. Поэтому я поддерживаю предложенную государством меру.