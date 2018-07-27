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Переход на электронные трудовые книжки в России полностью завершится к 2027 году
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Переход на электронные трудовые книжки в России полностью завершится к 2027 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Замминистра труда и соцзащиты России Любовь Ельцова представила законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», который предполагает ведение сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
По словам Ельцовой, начиная с 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн, а переходный период для перевода организаций на электронные трудовые книжки будет длиться до 2027 года.
«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», — приводит пресс-служба ведомства слова Ельцовой.
Она также отметила, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. По прогнозам, издержки могут снизиться на 700 млн рублей.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек в России заработает с 2020 года.
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