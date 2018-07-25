Денежная компенсация за задержку выдачи трудовой книжки при увольнении

В большинстве случаев никаких негативных последствий для организации увольнение не несет. Однако, иногда проблемы и, как следствие, убытки появляются там, где их не ожидаешь. Оказывается, даже, казалось бы, такая мелочь, как задержка выдачи трудовой книжки, может дорого обойтись работодателю. Подробнее об этом рассказывает Никита Ухтверов, старший партнёр юридической компании «Adlee».

Статья 84.1 ТК РФ устанавливает, что в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним полный расчет. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Статьей 234 ТК РФ предусмотрено, что работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок потерян в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.

В практике бывают случаи, когда кадровая служба или директор организации забывают выдать работнику его трудовую книжку, а работник специально не получает её, надеясь в дальнейшем получить определенную денежную компенсацию.

Размер денежной компенсации установлен пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках» и гласит, что при задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей закону формулировки причины увольнения работника, работодатель обязан возместить работнику, неполученный им за все время задержки, заработок. Причем днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день выдачи трудовой книжки.

Таким образом, законодательство связывает возможность наступления материальной ответственности работодателя перед работником за задержку выдачи трудовой книжки с виновным поведением работодателя.

Анализируя судебную практику судов общей юрисдикции можно сделать следующие выводы, которые помогут сторонам выиграть судебное разбирательство. Во-первых, работодатель освобождается от ответственности с момента направления работнику соответствующего уведомления, если не имеет возможности выдать трудовую книжку в день увольнения (Апелляционное определение Приморского краевого суда от 14.11.2017 по делу N 33-11310/2017).

Во-вторых, трудоустройство бывшего работника на новом месте прекращает течение срока, за который должна быть выплачена денежная компенсация в связи с тем, что работник уже не лишен возможности трудиться. (Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 13.08.2015 по делу N 33-18612/2015).

В-третьих, выдача дубликата трудовой книжки не влечет нарушения прав работника, если работник не докажет, что после увольнения он пытался трудоустроиться к другому работодателю и ему было отказано в приеме на работу по причине ненадлежащего оформления дубликата трудовой книжки. (Апелляционное определение Московского городского суда от 20.11.2017 по делу N 33-46016/2017).

В-четвертых, задержка выдачи трудовой книжки не является длящимся правонарушением (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.02.2018 N 33-3932/2018 по делу N 2-2610/2017). Предусмотренный ст. 392 Трудового кодекса РФ трехмесячный срок для обращения работника в суд для защиты своих прав начинает течь со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права — прим. в большинстве случае этим днем является день прекращения трудового договора — (Апелляционное определение Самарского областного суда от 26 декабря 2017 года по делу № 33-16599/2017).

Стоит отметить, что судебная практика по толкованию является ли задержка выдачи трудовой книжки длящимся правонарушением поменялась после Определения Верховного Суда РФ от 23.05.2016 N 18-КГ16-21. Именно данным решением ВС РФ было окончательно установлено, что задержка выдачи трудовой книжки не является длящимся правонарушением, а работник обязан обратится в 3-х месячный срок в суд либо данный срок будет пропущен.

В случае если в суд уже поступило исковое заявление, юридическому отделу необходимо проанализировать все материалы дела и установить не пропущен ли срок для обращения с иском в суд, и не трудоустроился ли бывший работник по новому месту работы.

В свою же очередь, если работник действительно хочет работать и не затягивать с трудоустройством, то необходимо обращаться с исковым заявлением об истребовании трудовой книжки и выплате компенсации в трехмесячный срок со дня увольнения, в противном случае есть высокая вероятность того, что в удовлетворении исковых требований будет отказано в связи с пропущенными сроками обращения в суд Фото Pixabay