Устаревшие инновации: 10 технологий, ушедших в прошлое

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Технологическое развитие идет быстрыми темпами, и те новинки, которые еще несколько лет казались верхом развития технологий, сегодня уже кажутся устаревшими. 20 век стал веком технологического прорыва. Именно в этот период было сделано множество открытий, а люди получили возможность пользоваться огромным числом инноваций, о которых раньше не могли и мечтать.

Тем не менее, сегодня многие инновации тех лет вызывают снисходительную усмешку у современной молодежи, так как развитие технологий идет вперед, и на место технологий, которые когда-то считались продвинутыми, приходят новые, еще более продвинутые. Ниже мы расскажем об инновациях 20 века, которые сегодня выглядят устаревшими. Ранние видеоигры

Современные видеоигры сделаны настолько круто, что игроку кажется, что он действительно попадает в мир игры. Конечно, есть фанаты старых игр, которые готовы играть в Супер Марио из чувства ностальгии. Тем не менее, самые ранние видеоигры не вызывают ностальгии даже у поклонников старых игр. Убогая графика, примитивная техника игры — это совсем не то, к чему привыкли современные геймеры. Электронный калькулятор

Математика — одна из важнейших наук, и люди с давних пор стремились сделать вычисления проще и быстрее. Конечно, калькуляторы всегда будут пользоваться спросом, однако речь идет не о тех калькуляторах, которые были популярны лет 20-30 назад. Дело даже не в том, что подобные машинки выглядят устаревшими. Дело в том, что современные компьютеры могут делать куда более сложные вычисления. Если же речь идет о простых вычислениях, то вам больше не нужно носить с собой отдельный калькулятор. Такая функция есть практически во всех телефонах. Флоппи-диски

По мере того, как компьютеры становились важной частью ведения бизнеса, люди начали стремиться к тому, чтобы переносить данные из одной машины на другую. Хранение информации — также очень важный момент. Именно поэтому в 1967 году компания IBM изобрела флоппи-диски, которые решали обе эти проблемы. Когда-то флоппи-диски были одним из самых важных аксессуаров для компьютера. При этом, если судить по современным меркам, то флоппи-диски вмещали очень незначительные объему информации. Современные способы хранения и передачи информации, конечно же, не идут ни в какое сравнение с дискетами двадцатилетней давности. Аудиокассеты

В 1877 году Томас Эдисон изобрел проигрыватели, которые существовали почти 100 лет, пока на их смену не пришли новые технологии. Сегодня вряд ли вы сможете найти аудиокассеты и возможности для их использования, разве что в очень старом автомобиле. Тем не менее, когда-то именно аудиокассеты были основным носителем аудио-информации. Они были популярны у меломанов, которые слушали музыку. Конечно, качество записи оставляло желать лучшего, и современные технологии отличаются от них в лучшую сторону. CD-плееры

Почти двадцать лет назад люди выбрасывали свои старые виниловые пластинки и заменяли их на CD. Такие диски можно было слушать, помимо прочего, на портативных CD-плеерах. У людей появилась возможность ходить по улице и слушать любимую музыку. Кроме того, компании разработали специальные CD-плееры для автомобилей, так что теперь и у автолюбителей появилась возможность слушать музыку за рулем. Встроенные CD-плееры в автомобилях используются и сейчас, а вот портативные CD-плееры стали частью истории. GPS-навигаторы

Когда речь заходит о том, чтобы ориентироваться на местности, но действительно устаревшая технология — это бумажные карты. Такие карты все-таки пользуются популярностью у тех, кто любит приключения или любит путешествовать в местах, где сложности со связью. Однако GPS-навигаторы, хотя и используются, но становятся устаревшими. Дело в том, что почти в каждом современном смартфоне есть встроенная функция навигатора, и для ориентирования на местности не обязательно покупать отдельный навигатор — можно просто включить соответствующее приложение на телефоне. Видеокассеты VHS Когда кино только начало появляться, люди стали задумываться о том, чтобы смотреть кино не только в кинотеатрах, но и у себя дома. Такая возможность представилась им в 70-е годы, когда появились VHS, или Video Home System. До конца 90-х домашние кинотеатры были очень популярны, так как вы могли посмотреть любой фильм, находясь у себя дома. Видеокассеты продавались в специальных видео-салонах, а также могли сдаваться на прокат. Однако такие кассеты отличались низким качеством записи как изображения, так и звука. Со временем их вытеснили DVD. Лазерные диски

Помимо видеокассет, которые использовались с домашних кинотеатрах, также существовала конкурирующая технология — лазерные диски. Они использовали совсем иную технологию, но предоставляли те же услуги, что и видеокассеты. Они позволяли смотреть фильмы прямо дома. Более того, качество записи на лазерных дисках было куда выше, чем на видеокассетах. Однако были у них и недостатки. Они были слишком большими и дорогими для среднестатистического покупателя. Поэтому лишь немногие могли воспользоваться этой технологией. Телефоны с дисковым набором

Набор номера на дисковом телефоне — слишком долгий процесс для современного человека, который тратит лишь пару секунд на поиск нужного контакта в телефоне и нажатие кнопки вызова. Однако многие взрослые люди помнят телефоны с дисковым набором, причем диски вращались совсем не быстро, и процесс набора занимал достаточно много времени. Такие телефоны были изобретены в 1892 году, однако они стали широко использоваться лишь начиная с 1919 года. Начиная с 70-х годов такие телефоны стали постепенно вытесняться, так как производители стали переходить на кнопки. Пейджеры

Раньше люди вместо современных смартфонов носили с собой довольно большие машинки, которые могли только передавать сообщения, причем эти сообщения могли содержать всего несколько слов. Изначально пейджеры использовались полицейскими и врачами в больницах. Однако с появлением более современных телефонов, позволяющих не только звонить, но и передавать сообщения, пейджеры перестали пользоваться популярностью.