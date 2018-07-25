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Проезд по улице Бурнаковской ограничен до 11 августа
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Проезд по улице Бурнаковской ограничен до 11 августа
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Об этом сообщает Центр Организации Дорожного Движения Нижнего Новгорода.
Проезд ограничен на участке в районе дома № 51а. Ограничения связаны со строительством.
Автомобилистам рекомендовано следовать указаниям дорожных знаков.
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