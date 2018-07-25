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СК назвал возможные причины крушения учебного самолета в Подмосковье
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СК назвал возможные причины крушения учебного самолета в Подмосковье 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи завели дело после крушения учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома «Дракино» в Подмосковье, среди версий случившегося — неисправность техники, ошибка в действиях пилота и погодные условия, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома «Дракино». Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС, частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326, потерпевший крушение в Серпуховском районе Московской области, упал на землю при проведении третьего разворота.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета — единичного экземпляра воздушного судна «ZET-326», произошедшего накануне примерно в 15 часов 20 минут в районе аэродрома Дракино, расположенного в Серпуховском районе Московской области (ч. 3 ст. 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие рассматривает такие версии произошедшего, как неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.
Следователи с участием специалиста Росавиации осмотрели место крушения, а также сам самолет, ряд следственных действий был проведен на месте базирования воздушного судна — аэродроме Дракино Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации.
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