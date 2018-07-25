СК назвал возможные причины крушения учебного самолета в Подмосковье

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Следователи завели дело после крушения учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома «Дракино» в Подмосковье , среди версий случившегося — неисправность техники, ошибка в действиях пилота и погодные условия, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома «Дракино». Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС, частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326, потерпевший крушение в Серпуховском районе Московской области, упал на землю при проведении третьего разворота.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета — единичного экземпляра воздушного судна «ZET-326», произошедшего накануне примерно в 15 часов 20 минут в районе аэродрома Дракино, расположенного в Серпуховском районе Московской области (ч. 3 ст. 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие рассматривает такие версии произошедшего, как неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.