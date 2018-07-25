Почти на 300 сотрудников УИС возбудили уголовные дела в 2017 году

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Против 289 сотрудников уголовно-исправительной системы (УИС) в России в 2017 году были возбуждены уголовные дела, связанные с исполнением служебных обязанностей, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ.

Доклад, который опубликован на сайте омбудсмена, подготовлен для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"По данным Минюста России, по итогам 2017 года по всем выявленным компетентными органами нарушениям, в том числе и по обращениям уполномоченного, в связи с исполнением служебных обязанностей возбуждены уголовные дела в отношении 289 сотрудников уголовно-исполнительной системы. Внесено 18739 актов прокурорского реагирования, из которых 2618 касаются соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы", — говорится в докладе.

"К ответственности за нарушение законности и прав человека в учреждениях УИС привлечено 6465 сотрудников, в том числе к административной — 19 человек, к уголовной — 77 человек, к дисциплинарной — 6302 человека", — отмечается в документе.

В докладе отмечается, что в 2017 году количество жалоб на неправомерное применение физической силы и специальных средств персоналом мест принудительного содержания по сравнению с другими годами существенно снизилось.