В РФ меняется законодательство о рекламе на телевидении

Изменения вносятся в Закон «О рекламе».

В соответствии с действующим законом рекламу можно ставить только перед началом и после окончания передачи. Предельная продолжительность рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Теперь же предлагается отменить эти ограничения, установив при этом запрет на рекламу в детских и образовательных телепередачах товаров, не предназначенных для детей.

Кроме того, предполагается увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа. Сейчас общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа. Законом предлагается увеличить существующий лимит до 20%.

Также будет установлен суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки — такой же предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15% часовом лимите на телевизионную рекламу.

Благодаря установлению суточного лимита рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.

Один из авторов законопроекта, депутат Антон Горелкин ранее отмечал, что это возвращение к лимиту, который был до 2006 года.

«Наши главные цели: поддержать российские телеканалы в условиях глобальных структурных изменений [рынка], стимулировать телеканалы повышать качество контента, стимулировать развитие детского вещания, снижать зависимость индустрии от бюджетных средств», — комментировал депутат.