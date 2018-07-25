Свердловский телеканал закрылся из-за прекращения американского финансирования

Интернет-провайдер «Интерра» из Свердловской области решил закрыть свой частный телеканал «Интерра ТВ» из-за прекращения финансирования со стороны США

Бывший сотрудник «Интерры ТВ» сообщил, что телеканал сократил все корпункты в свердловских городах и оставил только главный офис в Первоуральске , передает Ura.ru.

Также сообщается, что канал мог закрыться из-за того, что компания не в состоянии выполнить требования «пакета Яровой».

При этом другой источник заявил, что речь о полном закрытии канала пока не идет.

Однако гендиректор «Интерры ТВ» Виталий Листраткин подтвердил информацию о прекращении деятельности телеканала: «Мы действительно закрываемся, потому что прекратилось американское финансирование».

Он рассказал, что канал получал «гранты из США», которые позволяли ему работать. При этом какое-то время «деньги поступали в безналичной форме, а последний год приезжал курьер с конвертом».

«Но сейчас средства перестали поступать, видимо у американцев поменялись приоритеты», — отметил Листраткин.

Гендиректор «Интерры ТВ» добавил, что в среду, 25 июля, будет показан последний телевыпуск, а затем штат канала распустят.

«Интерра ТВ» был основан почти пять лет назад на базе онлайн-портала «Первоуральск.Ру».

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