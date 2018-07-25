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Отдел трудоустройстваТроицкий приглашает на групповое занятия по профессиональной ориентации для граждан на тему: Самоопределение на рынке труда
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Отдел трудоустройстваТроицкий приглашает на групповое занятия по профессиональной ориентации для граждан на тему: Самоопределение на рынке труда 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Рады Вам сообщить что 26.07.2018 г. в отделе трудоустройства «Троицкий» состоится групповое занятия по профессиональной ориентации для граждан на тему: «Самоопределение на рынке труда». Время проведения с 11.00 до 13.00 ч.
Вход свободный!
Как сообщается на официальной странице Отдела в соц сетях, в ходе занятия граждане-участники смогут ознакомиться с полным спектром услуг, предоставляемых службой занятости, обсудить с психологом-профконсультантом актуальные вопросы и проблемы, связанные с трудоустройством, узнать о способах поиска работы.
А также получить рекомендации по составлению резюме и подготовиться к прохождению собеседования.
Записаться на занятие и получить более подробную информацию Вы можете по телефонам: 8495-651-85-99/8499-674-00-53
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