Коррупция повсюду: прокуратура рассказала о последних хищениях и растратах бюджетных денег в Тверской области

Прокуратура Тверской области рассказала о последних коррупционных делах в Тверской области: распроданный и растраченный МУП, сворованная субсидия на сельское хозяйство, 20 тысяч из бюджета за услуги такси знакомому, квартиры для себя и своих друзей за счет бюджета.

МУП «Автоперевозки Лихославльского района», который по данным СКБ «Контур», сейчас находится в стадии ликвидации и распродаёт имущество, потерпел убытки от двух бывших руководителей.

Эти двое совершили растрату 1,2 миллиона рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ),

Прокурор района предъявил в суд 2 иска в защиту интересов муниципального образования о взыскании с них сумм причиненного ущерба. Иски находятся на рассмотрении.

В Сонковском районе генеральный директор ООО «Петровское» похитил деньги, выделенные в качестве субсидии на сельскохозяйственные цели — 82245,41 руб. Средства выделяло министерство сельского хозяйства Тверской области. В итоге бюджету области причинен имущественный ущерб на сумму 13403,75 руб., федеральному бюджету — на сумму 68841,66 руб.

В ходе расследования уголовного дела причиненный имущественный вред виновный возместил только частично, ущерб, причиненный федеральному бюджету в размере 68841,66 руб. и областному бюджету в размере 6103,75 руб. не возмещен.

В Кувшиновском районе глава одного из поселений района и вовсе организовал незаконное выведение из бюджета поселения денежных средств. Деньги он направил на банковский счёт знакомого. «Афера века» проходила под видом заключения договоров на оказание услуг.

Таких договоров было шесть и все касались перевозки муниципальных служащих на личном автомобиле по служебным делам. Естественно, никто никого никуда не возил. Но договоры были подписаны, а услуги оплачены.

Стоило все это 20 650 руб. Деньги были переданы главе поселения, которыми он распорядился по своему личному усмотрению, причинив муниципальному образованию материальный ущерб на данную сумму, сообщает прокуратура

Директор МБУ «РИТУС», используя свое служебное положение, установила своему заместителю, являющегося по совместительству ее родным сыном, повышенную персональную надбавку за исполнение по совместительству обязанностей водителя автомобиля, чем причинила ущерб возглавляемой организации на сумму 72 000 рублей.

В отношении директора МБУ «РИТУС» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По результатам проведенной прокуратурой Калязинского района проверки выявлен факт неправомерного заключения и.о. директора КМУП «Коммунсервис» договора аренды трехкомнатной квартиры для себя и лиц, проживающих совместно с ним, и оплаты ее за счет средств предприятия.

В отношении и.о. директора КМУП «Коммунсервис» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое находится в стадии предварительного расследования.