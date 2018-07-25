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СКЖД меняет расписание «Ласточек» на Черноморском побережье
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СКЖД меняет расписание «Ласточек» на Черноморском побережье 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. Расписание «Ласточек», следующих по маршруту Имеретинский курорт — Туапсе, меняется на период с 26 июля до 30 сентября. В указанное время электропоезд будет ходить сдвоенным составом. У трех пар пригородных поездов количество вагонов увеличится до десяти.
— Из Туапсе увеличенные составы будут отправляться в 05:52, 09:48 и 11:19, из Имеретинского курорта — 06:55, 16:55, 18:27, — прокомментировали в пресс-службе СКЖД.
Кроме того, отменяются стоянки на остановочных пунктах «Мамедова Щель» и «Спутник» при следовании в Имеретинский курорт, и «Мамайка», «Мамедова Щель» и «Спутник» в обратном направлении.
— В то же время для обеспечения транспортной доступности с 26 июля ряду пригородных поездов, курсирующих на маршрутах Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ, Туапсе — Аэропорт — Туапсе и Аэропорт — Лазаревская, вводятся дополнительные остановки на вышеперечисленных остановочных пунктах. — уточнили в организации.
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