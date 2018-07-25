СКЖД меняет расписание «Ласточек» на Черноморском побережье

Краснодар . 25 июля — Новая Кубань. Расписание «Ласточек», следующих по маршруту Имеретинский курорт — Туапсе , меняется на период с 26 июля до 30 сентября. В указанное время электропоезд будет ходить сдвоенным составом. У трех пар пригородных поездов количество вагонов увеличится до десяти.

— Из Туапсе увеличенные составы будут отправляться в 05:52, 09:48 и 11:19, из Имеретинского курорта — 06:55, 16:55, 18:27, — прокомментировали в пресс-службе СКЖД.

Кроме того, отменяются стоянки на остановочных пунктах «Мамедова Щель» и «Спутник» при следовании в Имеретинский курорт, и «Мамайка», «Мамедова Щель» и «Спутник» в обратном направлении.

— В то же время для обеспечения транспортной доступности с 26 июля ряду пригородных поездов, курсирующих на маршрутах Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ, Туапсе — Аэропорт — Туапсе и Аэропорт — Лазаревская, вводятся дополнительные остановки на вышеперечисленных остановочных пунктах. — уточнили в организации.