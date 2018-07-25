СМИ разоблачили «настоящую пенсионерку» из ролика Навального

В блоге Алексея Навального вышел новый ролик, посвященный правительственной инициативе о модернизации пенсионной системы. «Посмотрите. Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госдумы », — прокомментировал ролик Навальный.

Главная героиня ролика — «коренная москвичка» Наталья Александровна, которая выступает против повышения пенсионного возраста. Правда размер ее пенсии, составляющий 20 тысяч рублей, как раз и должен был бы увеличиться от принятия инициированных правительством мер — по расчетам Минфина среднегодовая прибавка к уже выплачиваемым пенсиям должна составить порядка 12 тысяч рублей. Тем не менее, Наталья Александровна настаивает, что «президент ее обманул».

Публицист Илья Ухов выяснил, кем на самом деле является «настоящая пенсионерка» Наталья Александровна. Согласно его публикации на «Лайфе», героиня ролика — Наталья Беседина, активистка столичного района Северное Бутово, общественный советник управы района.

Еще больше о личности «простой пенсионерки» Навального рассказывает база данных организаций и юридических лиц «Спарк-Интерфакс»: оказывается, Беседина входит в состав учредителей общественной организации «Демократический выбор».

Речь идет об организации, которая еще недавно была полноценной политической партией: «Демвыбор» был зарегистрирован Минюстом в 2012 году, Беседина входила в состав учредителей столичного отделения партии. А председателем «Демвыбора» в 2012 году стал близкий соратник Навального Владимир Милов , который ведет на канале Навальный. Live передачу про экономику, а также является одним из наиболее активных членов Фонда борьбы с коррупцией

В этой связи становится понятным, почему на роль «простой пенсионерки» выбрана активистка из структуры, тесно аффилированной когда-то с Миловым, который сам выступает сейчас ярым противником пенсионной реформы. Судя по всему, речь идет о планомерной попытке использовать социально-экономическую повестку для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране внешними игроками, — заключает автор материала.