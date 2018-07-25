Ещё
Движение в районе Спиридоньевского пер. ограничили по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в районе Спиридоньевского пер. ограничили по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Движение транспорта в районе Спиридоньевского пер. ограничено по 1 октября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Спиридоньевском пер. будут действовать на нескольких участках», — говорится в сообщении.
Так, по 30 июля круглосуточно на одной полосе частично движение ограничено на ул. Спиридоновка в районе д. 17.
Кроме того, ограничения введут в Спиридоньевском пер. : с 31 июля по 7 августа — в районе д. 1/24, с 8 по 24 августа круглосуточно — в районе д. 3, с 15 по 23 сентября круглосуточно — от д. 3 до д. 7, с 24 сентября по 1 октября круглосуточно — от д. 7 до д. 9. На этих участках ограничения введут на одной полосе.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам Росздравнадзор проверит московскую клинику после смерти пациентки во время операции по интимной пластике Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом166
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина224
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение