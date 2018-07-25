Движение в районе Спиридоньевского пер. ограничили по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей

Движение транспорта в районе Спиридоньевского пер. ограничено по 1 октября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Спиридоньевском пер. будут действовать на нескольких участках», — говорится в сообщении.

Так, по 30 июля круглосуточно на одной полосе частично движение ограничено на ул. Спиридоновка в районе д. 17.

Кроме того, ограничения введут в Спиридоньевском пер. : с 31 июля по 7 августа — в районе д. 1/24, с 8 по 24 августа круглосуточно — в районе д. 3, с 15 по 23 сентября круглосуточно — от д. 3 до д. 7, с 24 сентября по 1 октября круглосуточно — от д. 7 до д. 9. На этих участках ограничения введут на одной полосе.