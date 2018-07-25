В районе Южное Бутово нарисовали город будущего

Как сообщает газета «Москва За Калужской заставой», в Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакова, прошла городская арт-акция. Ее темой стал город будущего.

Горожане размышляли на тему «города будущего», воплощая свое видение современного мегаполиса. В своих работах они изобразили линию легкого метрополитена как отличительную черту развивающегося современного района.

В мероприятии участвовали свыше ста талантливых горожан, которым предоставили мольберты и все необходимое. Кроме этого, москвичи могли научиться работать с разными материалами и в разных техниках: карандашный набросок, акварель, коллаж. В работах приветствовались сюрреализм, конструктивизм и футуризм.