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В районе Южное Бутово нарисовали город будущего
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В районе Южное Бутово нарисовали город будущего 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает газета «Москва За Калужской заставой», в Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакова, прошла городская арт-акция. Ее темой стал город будущего.
Горожане размышляли на тему «города будущего», воплощая свое видение современного мегаполиса. В своих работах они изобразили линию легкого метрополитена как отличительную черту развивающегося современного района.
В мероприятии участвовали свыше ста талантливых горожан, которым предоставили мольберты и все необходимое. Кроме этого, москвичи могли научиться работать с разными материалами и в разных техниках: карандашный набросок, акварель, коллаж. В работах приветствовались сюрреализм, конструктивизм и футуризм.
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